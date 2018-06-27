无线​电信​号​的​频​段​正在​向​更高​和​更宽​的​方向​发展。 这​给​需要​发送​和​接收​清晰​信号​的​国防​和​航空​航天​项目​带来​了​挑战。 用于​分析​信号​频率​分量​的​测量​工具​必须​与​时​俱​进，​同时​还​需要​了解​哪些​组​件​为何​提供​比​同类​产品​更​出色​的​质量。 NI​为​算法​开发、​实​时​频​谱​监测、​硬件​在​环​（HIL）​测试​以及​雷达、​电子​战​和​SIGINT​系统​的​功能​测试​提供​了​所需​的​工具。 NI​软件​无线​电​设备​和​支持​FPGA​的​仪器​为​监测​无线​环境​（包括​干扰​信号、​非法​发射​器​以及​算法​开发​和​频​谱​监测​应用​的​监测）​提供​了​卓越​的​速度。 您​可以​使用​RF HIL​测试​系统​和​基于​NI PXI​仪器​的​ATE​快速​测试​信号​强度​和​有效性，​并​获得​更高​的​吞吐量​和​更大​的​灵活​性。