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雷达、​电子​战​和​信号​情报

现代​雷达、​电子​战​和​信号​情报​（SIGINT）​系统​可​捕获、​处理​和​记录​各种​频率​下​的​高​带​宽​信号。 NI​提供​的​软件​和​仪器​可​使​这些​系统​适应​新的​信号​类型​和​威胁。

NI​专业​技术​概览

无线​电信​号​的​频​段​正在​向​更高​和​更宽​的​方向​发展。 这​给​需要​发送​和​接收​清晰​信号​的​国防​和​航空​航天​项目​带来​了​挑战。 用于​分析​信号​频率​分量​的​测量​工具​必须​与​时​俱​进，​同时​还​需要​了解​哪些​组​件​为何​提供​比​同类​产品​更​出色​的​质量。 NI​为​算法​开发、​实​时​频​谱​监测、​硬件​在​环​（HIL）​测试​以及​雷达、​电子​战​和​SIGINT​系统​的​功能​测试​提供​了​所需​的​工具。 NI​软件​无线​电​设备​和​支持​FPGA​的​仪器​为​监测​无线​环境​（包括​干扰​信号、​非法​发射​器​以及​算法​开发​和​频​谱​监测​应用​的​监测）​提供​了​卓越​的​速度。 您​可以​使用​RF HIL​测试​系统​和​基于​NI PXI​仪器​的​ATE​快速​测试​信号​强度​和​有效性，​并​获得​更高​的​吞吐量​和​更大​的​灵活​性。

内容​推荐

PXI​平台​提供​了​连续​数​小时​进行​环境​数据​记录​和​回​放​测试​所需​的​仪器​和​数据​流​速率。

NI​软件​无线​电​和​PXI​仪器​可​用于​执行​实​时​频​谱​分析，​以​捕获​偶​发​和​动态​信号。

Captronic​使用​了​NI PXI​模​块​化​仪器​和​LabVIEW FPGA​模​块​来​创建​自​定义​可​扩展​解决​方案，​以​测试​所有​的​雷达​功能。

产品​与​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​项目​囊括​了​全球​950​多​家​公司，​旨​在​为​用户​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

NI​联盟​合作​伙伴​（National Instruments Alliance Partner）​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。