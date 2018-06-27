雷达、电子战和信号情报
现代雷达、电子战和信号情报（SIGINT）系统可捕获、处理和记录各种频率下的高带宽信号。 NI提供的软件和仪器可使这些系统适应新的信号类型和威胁。
无线电信号的频段正在向更高和更宽的方向发展。 这给需要发送和接收清晰信号的国防和航空航天项目带来了挑战。 用于分析信号频率分量的测量工具必须与时俱进，同时还需要了解哪些组件为何提供比同类产品更出色的质量。 NI为算法开发、实时频谱监测、硬件在环（HIL）测试以及雷达、电子战和SIGINT系统的功能测试提供了所需的工具。 NI软件无线电设备和支持FPGA的仪器为监测无线环境（包括干扰信号、非法发射器以及算法开发和频谱监测应用的监测）提供了卓越的速度。 您可以使用RF HIL测试系统和基于NI PXI仪器的ATE快速测试信号强度和有效性，并获得更高的吞吐量和更大的灵活性。
Captronic使用了NI PXI模块化仪器和LabVIEW FPGA模块来创建自定义可扩展解决方案，以测试所有的雷达功能。
NI联盟伙伴网络项目囊括了全球950多家公司，旨在为用户提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
NI联盟合作伙伴（National Instruments Alliance Partner）是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。