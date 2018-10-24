机电系统测试
较长的产品生命周期和日益复杂的系统提高了机电系统测试的挑战和重要性。 系统必须通过灵活的测试台进行可靠的验证，以满足电气和物理测量、驱动和待测单元控制等各种测试需求。
严格的组件测试对于飞机、太空和国防系统来说至关重要。 您必须对DUT的耐久性进行特性分析和测试，以确保其在各种运行环境下均可符合规范要求。 随着这些DUT变得越来越复杂，您需要更精密的测试仪来确保它们能够在产品系统的使用寿命内按预期与之正常配合工作。 由于在项目过程中组件和子系统不断演变，可能会要求测试设备进行非预期且高成本的重大改装和重新设计来满足新要求。 NI提供了一种灵活的方法，可结合广泛I/O来构建测试系统，同时还提供了一个可集成第三方系统和通信协议的开放平台。 使用NI设备，即可确保您的测试设备可以随新设计和测试要求进行扩展。
了解联合技术航空航天系统（UTAS）如何使用NI基于平台的分布式测量和控制方法，将测试成本和重新配置时间从数周缩短至一天。
根据需求观看网络研讨会，了解在处理报废问题、更改需求、持续维护和数据完整性时应该注意的测试考量因素。
联盟合作伙伴网络让专家触手可及，无论是系统集成商、顾问还是LabVIEW工具网络提供商，这些合作伙伴提供全球范围的项目咨询服务，并根据您的独特测试要求提供完整的机电系统集成测试解决方案。
我们的承诺
提供优质服务，确保您的成功
NI拥有领先业界的产品，并在世界各地配备专业人员来提供丰富的服务项目以期帮助用户实现目标。在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划，帮助您获取成功。
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