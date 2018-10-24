机电​系统​测试

较​长​的​产品​生命​周期​和​日益​复杂​的​系统​提高​了​机电​系统​测试​的​挑战​和​重要性。 系统​必须​通过​灵活​的​测试​台​进行​可靠​的​验证，​以​满足​电气​和​物理​测量、​驱动​和​待​测​单元​控制​等​各种​测试​需求。

灵活​的​测试台

严格​的​组​件​测试​对于​飞机、​太空​和​国防​系统​来说​至​关​重要。 您​必须​对​DUT​的​耐久性​进行​特性​分析​和​测试，​以​确保​其​在​各种​运行​环境​下​均可​符合​规范​要求。 随着​这些​DUT​变得​越来越​复杂，​您​需要​更​精密​的​测试​仪​来​确保​它们​能够​在​产品​系统​的​使用​寿命​内​按​预期​与​之​正常​配合​工作。 由于​在​项目​过程​中​组​件​和子​系统​不断​演变，​可能​会​要求​测试​设备​进行​非​预期​且​高​成本​的​重大​改装​和​重新​设计​来​满足​新​要求。 NI​提供​了​一种​灵活​的​方法，​可​结合​广泛​I/​O​来​构​建​测试​系统，​同时​还​提供​了​一个​可​集成​第三​方​系统​和​通信​协议​的​开放​平台。 使用​NI​设备，​即可​确保​您​的​测试​设备​可以​随​新​设计​和​测试​要求​进行​扩展。

内容​推荐

了解​联合​技术​航空​航天​系统​（UTAS）​如何​使用​NI​基于​平台​的​分布​式​测量​和​控制​方法，​将​测试​成本​和​重新​配置​时间​从​数​周​缩短​至​一天。

根据​需求​观看​网络​研讨​会，​了解​在​处理​报废​问题、​更改​需求、​持续​维护​和​数据​完整性​时​应该​注意​的​测试​考量​因素。

了解​如何​借助​统一​的​模​块​化​机电​系统​测试​架构，​在​更​短​的​时间​内​克服​测试​复杂​性​挑战。

机电​系统​测试​解决​方案​指南

了解​如何​通过​统一​的​测试​架构，​开发​更​高效​的​测试​系统

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​让​专家​触手​可​及，​无论​是​系统​集成​商、​顾问​还是​LabVIEW​工具​网络​提供​商，​这些​合作​伙伴​提供​全球​范围​的​项目​咨询​服务，​并​根据​您​的​独特​测试​要求​提供​完整​的​机电​系统​集成​测试​解决​方案。

我们​的​承诺

提供​优质​服务，​确保​您​的​成功

NI​拥有​领先​业界​的​产品，​并​在​世界​各地​配备​专业​人员​来​提供​丰富​的​服务​项目​以期​帮助​用户​实现​目标。​在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行，​随时​提供​培训、​技术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划，​帮助​您​获取​成功。

National Instruments Alliance Partner​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。

注册​商标​Linux®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。