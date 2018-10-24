严格​的​组​件​测试​对于​飞机、​太空​和​国防​系统​来说​至​关​重要。 您​必须​对​DUT​的​耐久性​进行​特性​分析​和​测试，​以​确保​其​在​各种​运行​环境​下​均可​符合​规范​要求。 随着​这些​DUT​变得​越来越​复杂，​您​需要​更​精密​的​测试​仪​来​确保​它们​能够​在​产品​系统​的​使用​寿命​内​按​预期​与​之​正常​配合​工作。 由于​在​项目​过程​中​组​件​和子​系统​不断​演变，​可能​会​要求​测试​设备​进行​非​预期​且​高​成本​的​重大​改装​和​重新​设计​来​满足​新​要求。 NI​提供​了​一种​灵活​的​方法，​可​结合​广泛​I/​O​来​构​建​测试​系统，​同时​还​提供​了​一个​可​集成​第三​方​系统​和​通信​协议​的​开放​平台。 使用​NI​设备，​即可​确保​您​的​测试​设备​可以​随​新​设计​和​测试​要求​进行​扩展。