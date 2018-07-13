通信​和​导航​系统​测试

由于​应对​策略​不断​改进，​现代​通信​和​导航​系统​面临​的​威胁​不断​增加。 工程​师​需要​灵活​的​软件​和​仪器​系统​来​设计​新的​转发​器，​以​预测​和​适应​复杂​的​信号​类型​和​威胁。

NI​专业​技术​概览

用于​传递​信息​的​无线​电信​号​正​面临​着​越来越​多​的​干扰​以及​来自​不断​演变​的​电子​战​系统​的​威胁。 这​当然​也​给​国防​与​航空​航天​领域​需要​发送​和​接收​低​噪​信号​的​项目​带来​了​挑战。​现代​的​工程​师​依靠​NI​的​软件​定义​平台​来​进行​通信​系统​算法​开发、​RF​硬件​在​环​（HIL） 测试、​环境​模拟​和​转发​器​ATE​构​建。 NI​的​PXI​和​软件​定义​通信​仪器​产品​组合​非常​适合​监测​无线​环境​中的​干扰​信号​和​非法​发射​器。 借助​用户​可​编​程​FPGA​和​用于​更​快速​地​处理​和​分析​信号​的​软件​工具，​您​可以​创建​无​噪声​以及​无​其他​危害​信号​强度​因素​的​通道。

内容​推荐

NI​通过​PXI​平台​提供​理想​的​GNSS​测试​系统，​该​平台​提供​执行​记录​和​回​放​测试​所需​的​仪器​和​数据​流​速率。

贝克​尔​航空​电子​使用​PXI​开发​了​一套​XPDR​测试​装置，​其中​涉及​多个​地面​站、​机​载​导航​系统​以及​飞行​控制​和​管理​系统​的​模拟。

PXI​平台​提供​了​对​数​小时​环境​数据​进行​记录​和​回​放​测试​所需​的​仪器​和​数据​流​速率。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​项目​囊括​了​全球​950​多​家​公司，​旨​在​为​用户​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

应用​资源

实​时​频​谱​分析仪

了解​如何​使用​NI​软件​无线​电​和​PXI​仪器​进行​实​时​频​谱​分析，​以​捕获​通信​系统​设计​和​测试​中的​偶​发​和​动态​信号。

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