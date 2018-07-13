用于​传递​信息​的​无线​电信​号​正​面临​着​越来越​多​的​干扰​以及​来自​不断​演变​的​电子​战​系统​的​威胁。 这​当然​也​给​国防​与​航空​航天​领域​需要​发送​和​接收​低​噪​信号​的​项目​带来​了​挑战。​现代​的​工程​师​依靠​NI​的​软件​定义​平台​来​进行​通信​系统​算法​开发、​RF​硬件​在​环​（HIL） 测试、​环境​模拟​和​转发​器​ATE​构​建。 NI​的​PXI​和​软件​定义​通信​仪器​产品​组合​非常​适合​监测​无线​环境​中的​干扰​信号​和​非法​发射​器。 借助​用户​可​编​程​FPGA​和​用于​更​快速​地​处理​和​分析​信号​的​软件​工具，​您​可以​创建​无​噪声​以及​无​其他​危害​信号​强度​因素​的​通道。