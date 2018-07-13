通信和导航系统测试
由于应对策略不断改进，现代通信和导航系统面临的威胁不断增加。 工程师需要灵活的软件和仪器系统来设计新的转发器，以预测和适应复杂的信号类型和威胁。
用于传递信息的无线电信号正面临着越来越多的干扰以及来自不断演变的电子战系统的威胁。 这当然也给国防与航空航天领域需要发送和接收低噪信号的项目带来了挑战。现代的工程师依靠NI的软件定义平台来进行通信系统算法开发、RF硬件在环（HIL） 测试、环境模拟和转发器ATE构建。 NI的PXI和软件定义通信仪器产品组合非常适合监测无线环境中的干扰信号和非法发射器。 借助用户可编程FPGA和用于更快速地处理和分析信号的软件工具，您可以创建无噪声以及无其他危害信号强度因素的通道。
NI通过PXI平台提供理想的GNSS测试系统，该平台提供执行记录和回放测试所需的仪器和数据流速率。
贝克尔航空电子使用PXI开发了一套XPDR测试装置，其中涉及多个地面站、机载导航系统以及飞行控制和管理系统的模拟。
NI联盟伙伴网络项目囊括了全球950多家公司，旨在为用户提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
应用资源
实时频谱分析仪
了解如何使用NI软件无线电和PXI仪器进行实时频谱分析，以捕获通信系统设计和测试中的偶发和动态信号。
National Instruments Alliance Partner是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。