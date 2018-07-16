与NI联盟伙伴合作
联盟伙伴拥有NI产品、平台以及相关的专业领域知识。无论是研究、咨询、集成其他软件和硬件、部署，还是培训和支持，NI联盟伙伴均可为您提供服务。
NI联盟合作伙伴是NI全球生态系统的一部分，其网络囊括了1000多家致力于帮助客户成功开发的公司。 这些专家均经过NI和行业认证，值得信赖，按专业和技术能力分级，并具备所需的技术和技能来为您提供所需的工程解决方案。
NI集成商伙伴致力于为多个行业和应用领域提供专业知识和完整的解决方案，进而帮助用户缩短开发时间和成本。
顾问（按小时计费）主要通过软件架构设计、代码审查以及个人或团队培训服务来帮助客户降低风险以及缩短设计周期。
专家联盟合作伙伴是专为特定NI产品、平台、行业或应用领域提供服务的领域专家，需获得NI和行业认证。
LabVIEW工具网络是NI的应用程序商店，为工程师和科学家提供了数百种NI和第三方附加软件和应用程序。 产品需经过审查，以确定是否符合特定要求，并确保与NI产品和平台的兼容性。 这些尖端技术由行业专家开发，可扩展NI软件和模块化硬件的功能，以满足系统解决方案的需求。
V2X框架是一款灵活的解决方案，用于功能性或HIL网联汽车（传感器融合）应用中的单个设备或完整系统测试。
National Instruments Alliance Partner是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。