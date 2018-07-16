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与​NI​联盟​伙伴​合作

联盟​伙伴​拥有​NI​产品、​平台​以及​相关​的​专业​领域​知识。​无论​是​研究、​咨询、​集成​其他​软件​和​硬件、​部署，​还是​培训​和​支持，​NI​联盟​伙伴​均可​为​您​提供​服务。

更​快速​开发​解决​方案

NI​联盟​合作​伙伴​是​NI​全球​生态​系统​的​一部分，​其​网络​囊括​了​1000​多​家​致力​于​帮助​客户​成功​开发​的​公司。 这些​专家​均​经过​NI​和​行业​认证，​值得​信赖，​按​专业​和​技术​能力​分级，​并​具备​所需​的​技术​和​技能​来​为​您​提供​所需​的​工程​解决​方案。

 

成功​开发​的​三大​助力

集成商

NI​集成​商​伙伴​致力​于​为​多个​行业​和​应用​领域​提供​专业​知识​和​完整​的​解决​方案，​进而​帮助​用户​缩短​开发​时间​和​成本。

顾问

顾问​（按​小时​计​费）​主要​通过​软件​架构​设计、​代码​审查​以及​个人​或​团队​培训​服务​来​帮助​客户​降低​风险​以及​缩短​设计​周期。

专家

专家​联盟​合作​伙伴​是​专​为​特定​NI​产品、​平台、​行业​或​应用​领域​提供​服务​的​领域​专家，​需​获得​NI​和​行业​认证。

LabVIEW​工具​网络

LabVIEW​工具​网络​是​NI​的​应用​程序​商店，​为​工程​师​和​科学​家​提供​了​数百​种​NI​和​第三​方​附加​软件​和​应用​程序。 产品​需​经过​审查，​以​确定​是否​符合​特定​要求，​并​确保​与​NI​产品​和​平台​的​兼容​性。 这些​尖端​技术​由​行业​专家​开发，​可​扩展​NI​软件​和​模​块​化​硬件​的​功能，​以​满足​系统​解决​方案​的​需求。

推荐​的​联盟​伙伴​行业​和​应用​领域​解决​方案

这​款​硬件​在​环​（HIL）​系统​结合​了​现成​的​技术​和​强大​的​实​时​环境，​可以​测试​各种​航空​航天​电子​组​件。

使用​高温​反向​偏​压​测试​系统，​对​功率​半导体​元件​进行​长期​耐用性​和​精确​规格​监测。

V2X​框架​是​一​款​灵活​的​解决​方案，​用于​功能​性​或​HIL​网​联​汽车​（传感器​融合）​应用​中的​单​个​设备​或​完整​系统​测试。

National Instruments Alliance Partner​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。