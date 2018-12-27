主页 关于​NI Corporate Responsibility ​stem NI​技术​助力​STEM​教育

NI​技术​助力​STEM​教育

学生​机器​人​竞赛​致力​于​让​工程​变得​像​运动​赛​事​那样，​深受​青少年​的​喜爱。​这些​竞赛​除了​教导​核心​工程​概念、​问题​解决​技巧​与​团队​领导​准则​之外，​也​鼓励​着​更多​学生​在​未来​投身​工程​与​科学​领域。​从​团队​领导​和​志愿​服务​到​提供​技术​平台​以供​竞赛​使用，​NI​在​学生​机器​人​赛​事​中​扮演着​重要​角色。​对于​负责​举办​这些​竞赛​的​全球​性​组织​来说，​NI​一直​都是​他们​忠实​的​战略​合作​伙伴；​而​其中​影响​力​最大​的​两​大​合作​伙伴，​分别​是​For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST)​与​World Robot Olympiad (WRO)。

FIRST

FIRST​是​一家​非​盈利​机构，​致力​于​通过​机器​人​竞赛，​挖掘​和​培养​青少年​其​对​科技​与​工程​的​热情，​NI​是​该​机构​的​长期​战略​合作​伙伴。 ​NI​认为，​这些​竞赛​将​对于​参​赛​学生​​未来​的​职业​生涯​有着​极为​深远​的​影响​力，​因此​NI​多年​来​固定​每年​投入​数​百万​美元​的​经费，​赞助​各​项​FIRST​活动​并​提供​相关​的​技术​服务​与​支持，​包括​FIRST LEGO® League (FLL) 与​FIRST​机器​人​竞赛​(FRC)。

WRO

WRO​致力​于​将​全球​各地​的​学子​汇​聚​一堂，​让​他们​通过​富有​挑战​性​与​教育​性的​机器​人​竞赛，​培养​其​创新​思维​与​问题​解决​技巧。​近​10​万名​来自​60​多个​国家/​地区​的​学生，​共同​参与​到​这​场​机器​人​竞赛。​参​赛​团队​的​任务​是​设计​与​搭建​具备​类似​人类​运动​能力​的​机器​人，​并​参加​全球​各地​的​地区​性​竞赛，​胜​出​者​才有​机会​参加​年度​国际​锦标​赛。

除了​赞助​WRO​的​全球​与​地区​性​活动​之外，​NI​更​与​WRO​携​手​合作，​为​17 岁​及​以上​的​学生​​提供​以​LabVIEW​编​程​为​主​的​高级​组​赛​事​。