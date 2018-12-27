学生机器人竞赛致力于让工程变得像运动赛事那样，深受青少年的喜爱。这些竞赛除了教导核心工程概念、问题解决技巧与团队领导准则之外，也鼓励着更多学生在未来投身工程与科学领域。从团队领导和志愿服务到提供技术平台以供竞赛使用，NI在学生机器人赛事中扮演着重要角色。对于负责举办这些竞赛的全球性组织来说，NI一直都是他们忠实的战略合作伙伴；而其中影响力最大的两大合作伙伴，分别是For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST)与World Robot Olympiad (WRO)。
FIRST是一家非盈利机构，致力于通过机器人竞赛，挖掘和培养青少年其对科技与工程的热情，NI是该机构的长期战略合作伙伴。 NI认为，这些竞赛将对于参赛学生未来的职业生涯有着极为深远的影响力，因此NI多年来固定每年投入数百万美元的经费，赞助各项FIRST活动并提供相关的技术服务与支持，包括FIRST LEGO® League (FLL) 与FIRST机器人竞赛(FRC)。
WRO致力于将全球各地的学子汇聚一堂，让他们通过富有挑战性与教育性的机器人竞赛，培养其创新思维与问题解决技巧。近10万名来自60多个国家/地区的学生，共同参与到这场机器人竞赛。参赛团队的任务是设计与搭建具备类似人类运动能力的机器人，并参加全球各地的地区性竞赛，胜出者才有机会参加年度国际锦标赛。
除了赞助WRO的全球与地区性活动之外，NI更与WRO携手合作，为17 岁及以上的学生提供以LabVIEW编程为主的高级组赛事。