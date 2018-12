学生​机器​人​竞赛​致力​于​让​工程​变得​像​运动​赛​事​那样,​深受​青少年​的​喜爱。​这些​竞赛​除了​教导​核心​工程​概念、​问题​解决​技巧​与​团队​领导​准则​之外,​也​鼓励​着​更多​学生​在​未来​投身​工程​与​科学​领域。​从​团队​领导​和​志愿​服务​到​提供​技术​平台​以供​竞赛​使用,​NI​在​学生​机器​人​赛​事​中​扮演着​重要​角色。​对于​负责​举办​这些​竞赛​的​全球​性​组织​来说,​NI​一直​都是​他们​忠实​的​战略​合作​伙伴;​而​其中​影响​力​最大​的​两​大​合作​伙伴,​分别​是​For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST)​与​World Robot Olympiad (WRO)。