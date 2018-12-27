主页 关于​NI Corporate Responsibility ​stem 指导​和​培育​下一代​工程师

指导​和​培育​下一代​工程师

让​学生​乐​于​参与​课堂​的​关键​在于​以​互动​有趣​的​方式​讲授​基本​概念。​因此​在​向​学生​讲授​工程​基本​概念​时，​将​乐​高​(LEGO® )​机器​人​平台​纳入​数学​与​科学​课程​​是​一个​卓有成效​的​教学​方式​，​可​让​学生​在​轻松​活跃​的​课堂​氛围​中​学习​编​程、​电脑​技能、​设计​与​验证​概念、​团队​合作，​以及​其他​核心​工程​概念。

NI​已​在​全球​数​个​办事​处​建立​机器​人​导师​计划。​通过​这些​计划，​我们​的​工程​师​与​当地​学校​合作，​作为​企业​导师​在​课堂​上​讲授​机器​人​课程​或​为​这些​课程​提供​支持，​而且​这个​计划​甚至​覆盖​一年​级​的​学生。 ​NI 提供​培训、​教材​与​每周​导师​支持，​​让​学生​自己​动手，​使用​LabVIEW​编​程​语言​来​搭建​和​编​程​机器​人，​而​这​一​编​程​语言​也是​众多​工程​师​和​科学​家​用于​解决​全球​一些​重大​工程​挑战​所​使用​的​语言，​这​意味​着​学校​的​教学​能够​与​工业​应用​很好​地​挂钩​在一起。

直接​影响

NI​很​荣幸​能够​与​LEGO Education​公司​合作，​为​LEGO MINDSTORMS® EV3​产品​提供​软件。

为​该​平台​提供​软件​以及​建立​机器​人​导师​计划​只是​NI​协助​教学​人员​提供​基于​动手​实践​的​互动​学习​体验​的​方式​之一，​基于​动手​实践​的​学习​有助​于​提高​学生​的​积极​性​和​参与​度，​助​其​成为​未来​的​工程​师​和​科学​家。​NI​与​Project Lead The Way​等​众多​单位​合作，​致力​于​将​互动​式​STEM​学习​体验​带​入​课堂​教学​中。