让学生乐于参与课堂的关键在于以互动有趣的方式讲授基本概念。因此在向学生讲授工程基本概念时，将乐高(LEGO® )机器人平台纳入数学与科学课程是一个卓有成效的教学方式，可让学生在轻松活跃的课堂氛围中学习编程、电脑技能、设计与验证概念、团队合作，以及其他核心工程概念。
NI已在全球数个办事处建立机器人导师计划。通过这些计划，我们的工程师与当地学校合作，作为企业导师在课堂上讲授机器人课程或为这些课程提供支持，而且这个计划甚至覆盖一年级的学生。 NI 提供培训、教材与每周导师支持，让学生自己动手，使用LabVIEW编程语言来搭建和编程机器人，而这一编程语言也是众多工程师和科学家用于解决全球一些重大工程挑战所使用的语言，这意味着学校的教学能够与工业应用很好地挂钩在一起。
NI很荣幸能够与LEGO Education公司合作，为LEGO MINDSTORMS® EV3产品提供软件。
为该平台提供软件以及建立机器人导师计划只是NI协助教学人员提供基于动手实践的互动学习体验的方式之一，基于动手实践的学习有助于提高学生的积极性和参与度，助其成为未来的工程师和科学家。NI与Project Lead The Way等众多单位合作，致力于将互动式STEM学习体验带入课堂教学中。