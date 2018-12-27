NI​已​在​全球​数​个​办事​处​建立​机器​人​导师​计划。​通过​这些​计划，​我们​的​工程​师​与​当地​学校​合作，​作为​企业​导师​在​课堂​上​讲授​机器​人​课程​或​为​这些​课程​提供​支持，​而且​这个​计划​甚至​覆盖​一年​级​的​学生。 ​NI 提供​培训、​教材​与​每周​导师​支持，​​让​学生​自己​动手，​使用​LabVIEW​编​程​语言​来​搭建​和​编​程​机器​人，​而​这​一​编​程​语言​也是​众多​工程​师​和​科学​家​用于​解决​全球​一些​重大​工程​挑战​所​使用​的​语言，​这​意味​着​学校​的​教学​能够​与​工业​应用​很好​地​挂钩​在一起。