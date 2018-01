Logiciels inclus dans l'offre Software Platform Bundle Automne 2017

| 0 Ratings |out of 5 | Imprimer

La suite logicielle Software Platform Bundle inclut la majorité des logiciels NI nécessaires à la construction de n'importe quelle application. Développez des applications dans de nombreux environnements, y compris LabVIEW Édition professionnelle, LabWindows/CVI et Measurement Studio. Étendez les fonctionnalités de l'environnement de développement LabVIEW avec tous ses compléments logiciels pour le déploiement du code, l'intégration matérielle, l'analyse de données et la validation du code. Communiquez avec des produits NI et des instruments tiers en utilisant des drivers. Construisez des systèmes de test automatique avec TestStand et des systèmes de test en temps réel avec VeriStand.

La suite logicielle Software Platform Bundle inclut LabVIEW NXG 2.0, la nouvelle génération de LabVIEW.

La suite logicielle Alliance Partner Software inclut plusieurs autres toolkits et compléments logiciels LabVIEW, des compléments logiciels TestStand et des éditeurs de waveform autonomes en plus des logiciels fournis dans l'offre Software Platform Bundle.

Les logiciels inclus dans l'offre Developer Suite sont un sous-ensemble de logiciels de l'offre Software Platform Bundle, avec les mêmes versions logicielles.

Option de compléments logiciels pour Developer Suite 2017 DS2 Composants de l'option Version Test automatique TestStand 2017 Switch Executive 2015 Prototypage de circuit NI Circuit Design Suite 14.1 Communications Toolkit LabVIEW Modulation 17.0 Toolkit LabVIEW Spectral Measurements 16.0 Toolkit LabWindows/CVI Spectral Measurements 16.0 Conception et simulation de systèmes de contrôle Module LabVIEW Control Design and Simulation 2017 Gestion de données DIAdem Professional 2017 SP1 Déploiement FPGA Module LabVIEW FPGA 2017 SP1 Image Processing and Machine Vision Module Vision Development 17.0 Vision Builder for Automated Inspection 2015 f3 Kit Vision Builder for Automated Inspection Development 2015 f3 Surveillance industrielle Module LabVIEW Datalogging and Supervisory Control 2017 Déploiement temps réel LabVIEW Module LabVIEW Real-Time 2017 Déploiement LabWindows/CVI Real-Time Module LabWindows/CVI Real-Time 2015 MathScript RT Module LabVIEW MathScript 2017 Commande d'axes Module Premium LabVIEW SoftMotion 2017 Gestion des spécifications Requirements Gateway 2014 Son et vibration Sound and Vibration Measurement Suite 2017 Diagramme d'état Module LabVIEW Statechart 2017





*Installez LabVIEW NXG et les compléments logiciels à l'aide du Gestionnaire de paquets NI. En savoir plus sur la procédure de téléchargement et d'installation de logiciels à partir du Gestionnaire de paquets NI.

**Signifie que le logiciel est disponible uniquement par téléchargement à partir de ni.com/downloads.

