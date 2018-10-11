Широкая мгновенная полоса

Векторный трансивер PXI (VST) объединяет в себе анализатор и генератор векторного ВЧ сигнала и сигнала основной полосы частот с программируемым пользователем устройством ПЛИС, а также высокоскоростные последовательные и параллельные цифровые интерфейсы для обработки сигналов и управления ими в режиме реального времени.