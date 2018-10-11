Знакомьтесь: векторный трансивер PXI (VST).

Векторный трансивер PXI (VST) объединяет в себе анализатор и генератор векторного ВЧ сигнала и сигнала основной полосы частот с программируемым пользователем устройством ПЛИС, а также высокоскоростные последовательные и параллельные цифровые интерфейсы для обработки сигналов и управления ими в режиме реального времени.

Широкая мгновенная полоса

За счет ширины мгновенной полосы 1 ГГц для генерации и анализа ВЧ сигналов и сигналов основной полосы частот, VST отлично подходит для решения таких задач, как агрегация несущих частот, цифровое предыскажение и тестирование автомобильных радаров.

Отличный показатель амплитуды вектора ошибок (EVM)

Сочетание низкого фазового шума, высокой линейности и запатентованной калибровки IQ позволяет VST при использовании схем модуляции более высокого порядка, таких как 802.11ax 1024 QAM, обеспечить показатель амплитуды вектора ошибок (EVM) лучше -52 дБ.

Многоканальная синхронизация

PXI VST используют встроенные возможности тактирования и синхронизации PXI, обеспечивая субнаносекундную синхронизацию в таких областях, как отслеживание огибающей и многоканальный ввод-вывод (MIMO).

Настраиваемая ПЛИС

Основная плата устройств семейства VST содержит ПЛИС Xilinx Virtex-7, которую пользователь может настроить для создания усовершенствований специально для нужной области применения, которые называются расширениями ПЛИС. Расширения ПЛИС можно разработать с помощью модуля LabVIEW FPGA для выполнения измерений ускорения, испытаний с обратной связью и реализации сложных алгоритмов.

Работа в ВЧ и основной полосах

Блок основной полосы частот VST тщательно синхронизируется с ВЧ блоком VST для обеспечения субнаносекундной точности, предоставляя комплексное решение по I/Q тестированию ВЧ сигналов и сигналов основной полосы микросхем для беспроводной связи с помощью методов цифрового предыскажения и отслеживания огибающей.

Рекомендуемые материалы

Программно-определяемое тестирование ВЧ-устройств расширяет традиционные методы испытаний и создает новые возможности

VST идеально подходит для разнообразных задач тестирования ВЧ и беспроводной связи, таких как тестирование устройств 802.11ac/ax, тестирование устройств сотовой связи и ВЧ-микросхем (RFIC), а также создание прототипов радаров.

VST выполняет быстрые и точные измерения в рамках стандарта 802.11ac/ax, позволяющего осуществлять высокоэффективную беспроводную передачу данных.

С помощью VST Qualcomm Atheros увеличивает скорость тестирования беспроводных локальных сетей (WLAN), что позволяет быстрее внедрять инновации и сократить затраты по сравнению с использованием традиционных приборов, поддерживающих стоечную архитектуру.

Комплект материалов

Знакомство с VST второго поколения

Для сигналов более широкой полосы в таких будущих стандартах, как 5G, требуются приборы с более широкой ВЧ-полосой. Ознакомьтесь с нашими разработками для технологий ВЧ и беспроводной связи будущего.

Сопутствующие продукты

Сервис по эксплуатации и настройке оборудования

Состав программы обслуживания

Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:

  • Один год гарантии на ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • Техническая поддержка в течение 30 дней*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.

РЕСУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта.

Найдите и загрузите драйверы поддерживаемых приборов.

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