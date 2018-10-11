Широкая мгновенная полоса

Сочетание низкого фазового шума, высокой линейности и запатентованной калибровки IQ позволяет VST при использовании схем модуляции более высокого порядка, таких как 802.11ax 1024 QAM, обеспечить показатель амплитуды вектора ошибок (EVM) лучше -52 дБ.
Основная плата устройств семейства VST содержит ПЛИС Xilinx Virtex-7, которую пользователь может настроить для создания усовершенствований специально для нужной области применения, которые называются расширениями ПЛИС. Расширения ПЛИС можно разработать с помощью модуля LabVIEW FPGA для выполнения измерений ускорения, испытаний с обратной связью и реализации сложных алгоритмов.
Блок основной полосы частот VST тщательно синхронизируется с ВЧ блоком VST для обеспечения субнаносекундной точности, предоставляя комплексное решение по I/Q тестированию ВЧ сигналов и сигналов основной полосы микросхем для беспроводной связи с помощью методов цифрового предыскажения и отслеживания огибающей.
VST идеально подходит для разнообразных задач тестирования ВЧ и беспроводной связи, таких как тестирование устройств 802.11ac/ax, тестирование устройств сотовой связи и ВЧ-микросхем (RFIC), а также создание прототипов радаров.
VST выполняет быстрые и точные измерения в рамках стандарта 802.11ac/ax, позволяющего осуществлять высокоэффективную беспроводную передачу данных.
С помощью VST Qualcomm Atheros увеличивает скорость тестирования беспроводных локальных сетей (WLAN), что позволяет быстрее внедрять инновации и сократить затраты по сравнению с использованием традиционных приборов, поддерживающих стоечную архитектуру.
Комплект материалов
Знакомство с VST второго поколения
Для сигналов более широкой полосы в таких будущих стандартах, как 5G, требуются приборы с более широкой ВЧ-полосой. Ознакомьтесь с нашими разработками для технологий ВЧ и беспроводной связи будущего.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
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