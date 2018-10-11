Отличная производительность по СВЧ

NI VSG предоставляет гибкую архитектуру с несколькими измерительными приборами, которые способны совместно использовать один сигнал запуска, генератор опорных импульсов и опорный генератор (LO), что позволяет синхронизировать до четырех генераторов NI VSG для получения фазокогерентных сигналов.
Решение по записи и воспроизведению ВЧ-сигнала на основе NI PXI, разработанное компанией Averna, значительно улучшило процесс тестирования GNSS в Trimble New Zealand.
Компания 10X Engineering спроектировала, разработала и внедрила готовую к использованию систему тестирования, которая позволяет увеличить число выполняемых измерений при одновременном уменьшении времени тестирования.
Индийский технологический институт в Джодхпуре с помощью LabVIEW и NI VSG тестирует новейшие информационно-развлекательные системы для ускорения разработки алгоритмов для стандарта DRM.
Технические документы
Настройка фазокогерентных высокочастотных систем
Узнайте основные принципы настройки NI VSG и VSA для выполнения генерации и измерения фазокогерентных сигналов, необходимых для областей многоканального ввода-вывода (MIMO) и формирования диаграммы направленности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.