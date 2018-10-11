Векторный генератор сигнала PXI

Векторные генераторы сигнала PXI способны воспроизводить произвольные модулированные сигналы на основе стандартных схем модуляции и определяемых стандартами форм сигналов для нужд беспроводной и сотовой связи.

Отличная производительность по СВЧ

Сочетание широкого динамического диапазона и низкого фазового шума обеспечивает высокопроизводительную генерацию сигналов для схем модуляции более высокого порядка, например, 1024 QAM.

Многоканальная синхронизация

NI VSG предоставляет гибкую архитектуру с несколькими измерительными приборами, которые способны совместно использовать один сигнал запуска, генератор опорных импульсов и опорный генератор (LO), что позволяет синхронизировать до четырех генераторов NI VSG для получения фазокогерентных сигналов.

Интерактивная панель управления

С помощью интерактивной панели управления можно быстро, интуитивно и просто настраивать NI VSG для отладки оборудования и быстрого получения результатов измерения.

Автоматизация генерации высокочастотных сигналов

Запустив один из сотен примеров, разработанных в LabVIEW, C и .NET, можно в кратчайший срок приступить к работе и автоматизировать генерацию сигналов.

Рекомендуемые материалы

Решение по записи и воспроизведению ВЧ-сигнала на основе NI PXI, разработанное компанией Averna, значительно улучшило процесс тестирования GNSS в Trimble New Zealand.

Компания 10X Engineering спроектировала, разработала и внедрила готовую к использованию систему тестирования, которая позволяет увеличить число выполняемых измерений при одновременном уменьшении времени тестирования.

Индийский технологический институт в Джодхпуре с помощью LabVIEW и NI VSG тестирует новейшие информационно-развлекательные системы для ускорения разработки алгоритмов для стандарта DRM.

Технические документы

Настройка фазокогерентных высокочастотных систем

Узнайте основные принципы настройки NI VSG и VSA для выполнения генерации и измерения фазокогерентных сигналов, необходимых для областей многоканального ввода-вывода (MIMO) и формирования диаграммы направленности.

Сопутствующие товары

Сервис по эксплуатации и настройке оборудования

Состав программы обслуживания

Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:

  • Один год гарантии на ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • Техническая поддержка в течение 30 дней*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.

РЕСУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта.

Найдите и загрузите драйверы поддерживаемых приборов.

Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.