Что такое PXI?

Системы PXI
Системы PXI предоставляют высокопроизводительные модульные приборы и модули ввода-вывода, которые оснащены специализированной синхронизацией и основными программными возможностями для различных задач тестирования и измерений, от проверки устройства до автоматизированного тестирования на производстве.
В системе PXI шасси обеспечивает питание, охлаждение и шину передачи данных для модульных приборов или модулей ввода-вывода. Вы можете управлять этими модулями либо со встроенного контроллера, либо с внешнего ПК, используя одно или несколько специализированных программных средств NI для настройки вашей системы.
КОМПОНЕНТЫ PXI
Изучите продукты NI, которые вы можете использовать для создания новой системы, или воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором для компоновки собственной системы PXI.
Предназначено для установки модулей и контроллеров PXI и их подключения посредством высокопроизводительной объединительной платы, оснащенной средствами тактирования и синхронизации.
Имеет все необходимое для работы системы PXI без использования внешнего ПК, а также позволяет управлять системой PXI с помощью компьютера, ноутбука или сервера.
Подключаются к устройствам различных стандартов шин передачи данных, производят сбор данных и изображений, контролируют синхронизацию и запуск устройств, генерируют и маршрутизируют сигналы, обеспечивают управление перемещением и выполняют различные измерения.
Отвечает потребностям разработчиков, решая различные задачи с помощью линейки взаимосвязанных программных продуктов: от интерактивных исследований до проектирования под заказ.
Быстрее реализуйте Ваши идеи с помощью обширной линейки ПО от NI. Эта гибкость ПО позволяет настраивать и реконфигурировать системы для удовлетворения меняющихся со временем требований к тестам. Среды для разработки приложений, такие как LabVIEW, и программное обеспечение для управления тестированием, такое как TestStand, вместе с модульной аппаратурой PXI обеспечивают интегрированное решение, которое упрощает разработку тестов и сокращает затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе.
Применяя совместно используемые сигналы на объединительной плате шасси PXI, Вы можете более легко синхронизировать модули и измерения. Объединительная плата позволяет модулям PXI отправлять и принимать сигналы запуска, а также совместно использовать системный опорный тактовый сигнал без использования внешних кабелей. Интегрированные тактирование и синхронизация помогают значительно повысить точность измерений, применять расширенные схемы подачи сигналов запуска или синхронизировать одновременную работу нескольких устройств для приложений с очень большим количеством каналов.
Платформа PXI выросла параллельно растущему в последние десятилетия спросу на вычислительную мощность и пропускную способность. Она продолжает эволюционировать по мере развития технологий. В ней применяются новейшие коммутаторы PCI Express для более быстрой передачи данных, новейшие многоядерные процессоры Intel для более быстрого и эффективного параллельного тестирования, новейшая технология ПЛИС от Xilinx, чтобы оттачивать алгоритмы обработки сигналов, и последние преобразователи данных от TI и ADI, чтобы постоянно увеличивать диапазон измерений и производительность аппаратуры PXI.
Вы можете проектировать и внедрять гибкие системы тестирования, которые можно быстро переконфигурировать с помощью программно-определяемых модульных приборов. NI разработала более 600 из более чем 1500 устройств PXI, доступных в продаже. Они способны измерять сигналы от постоянного тока до волн миллиметрового диапазона.
Приборы PXI содержат только необходимые для решаемой задачи схемы. Это связано с тем, что центральные функции обработки и управления осуществляются контроллером совместного использования, а взаимодействие с человеком происходит через внешние периферийные устройства, подключенные к контроллеру. Эта модульная система обеспечивает производительность при компактных размерах, что экономит место на столе или в производственном помещении.
Используя платформу PXI, Valeo разработала и испытала автоматизированные системы парковки, способные адаптироваться к изменяющимся требованиям и строгим графикам.
С помощью платформы PXI компания G Systems предоставила Lockheed Martin Aeronautics легко конфигурируемую, расширяемую систему для средства интеграции систем транспортных средств F-35 (VSIF).
Analog Devices использовала PXI и LabVIEW для тестирования устройств микроэлектромеханических систем (MEMS). Это обошлось всего лишь в часть стоимости, веса, энергопотребления и занимаемого места относительно их предыдущей системы ATE.
Этот комплект включает в себя заметки по архитектуре, соответствующие примеры решений и показатели производительности, которые помогут Вам изучить основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерений.
Система PXI часто является лишь одним из компонентов установки для автоматизированного тестирования. Изучите рекомендации по созданию всей системы тестирования от начала до конца.