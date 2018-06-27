Что такое PXI?

Быстрее реализуйте Ваши идеи с помощью обширной линейки ПО от NI. Эта гибкость ПО позволяет настраивать и реконфигурировать системы для удовлетворения меняющихся со временем требований к тестам. Среды для разработки приложений, такие как LabVIEW, и программное обеспечение для управления тестированием, такое как TestStand, вместе с модульной аппаратурой PXI обеспечивают интегрированное решение, которое упрощает разработку тестов и сокращает затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе.