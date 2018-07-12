Знакомьтесь: Системы для измерения и управления на основе ПК

Системы для измерения и управления на основе ПК
Системы измерения и управления на основе ПК обеспечивают инженерам электрические и физические возможности для измерений, когда необходим настраиваемый и точный, но при этом экономически эффективный способ проведения измерений с помощью настольной системы.
В системе измерения и управления на базе ПК оборудование NI подключается к компьютеру или ноутбуку через USB или Ethernet. Эта система имеет две основные архитектуры: прямое подключение многофункционального устройства ввода-вывода к ПК, или подключение шасси CompactDAQ к ПК и заполнение этого шасси модулями согласованного ввода-вывода. CompactDAQ предоставляет наиболее гибкое решение с прямым подключением датчиков.
Компоненты системы для измерения и управления на основе ПК
Изучите продукты NI, которые вы можете использовать для создания новой системы, или воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором для компоновки собственной системы CompactDAQ.
Сочетает в одном устройстве для компьютерных систем функциональные возможности аналогового и цифрового ввода-вывода и счетчика/таймера.
Предназначены для управления тактированием, синхронизацией и передачей данных между модулями ввода-вывода NI C-серии и внешними узлами.
Обеспечивают cоединение со многими датчиками и шинами. Поддерживают различные виды измерений, такие как температура, напряжение, сопротивление, частота звука и т. д.
Имея линейку взаимно интегрированных программных продуктов, отвечает потребностям инженеров от интерактивных исследований до индивидуального проектирования.
Экономия времени при быстром и понятном доступе к вашим измерениям с помощью ПО DAQExpress™, которое поставляется со всем оборудованием DAQ на основе ПК. С помощью DAQExpress Вы сможете быстро настроить свои измерения на нескольких каналах и быстро просматривать, исследовать и сохранять данные. Для автоматизации измерений, проведения расширенного анализа и интеграции приборов сторонних разработчиков постройте свою измерительную систему с помощью LabVIEW.
Точность, которая требуется Вам для того, чтобы доверять своим данным, обеспечивается превосходным качеством разработки аналоговых систем с помощью измерительных устройств NI и проприетарных технологий, таких как микросхема тактирования STC3 и драйверы ПЛИС. CompactDAQ обеспечивает модульную архитектуру с согласованием сигналов, которая дает Вам возможность прямого подключения к датчикам, независимо от требований Вашего приложения. Некоторые шасси CompactDAQ также поддерживают технологию Синхронизирующихся по времени сетей (TSN). Это расширение стандарта Ethernet, обеспечивающее синхронизацию и передачу данных между несколькими шасси. Поэтому нет необходимости в отдельном тактировании и проводах для подачи сигналов запуска.
Программное обеспечение драйвера NI-DAQmx выходит далеко за рамки основного драйвера DAQ для повышения продуктивности и производительности при сборе данных и разработке приложений для управления. NI-DAQmx позволяет вам указывать каждую деталь Вашей системы DAQ (включая устройства согласования сигнала NI), от конфигурирования устройства и настройки тактирования до низкоуровневой ОС и управления устройствами. Все это производится с помощью одного простого API. Драйвер NI-DAQmx совместим со всем оборудованием NI DAQ, поэтому один и тот же код может ссылаться на разные устройства без изменений кода. NI-DAQmx работает с LabVIEW, DAQExpress, LabWindows ™/CVI, C/C++, Visual Basic, Visual Basic .NET и C#.
Убедитесь, что вы установили свою систему и описали ее характеристики в соответствии с точными требованиями Вашей задачи, а также подробной и полной документацией NI для продукта. Затем с помощью активного и растущего сообщества на форумах NI, прямой связи с инженерами NI в Вашем регионе, а также обучения онлайн и под руководством инструкторов, минимизируйте время устранения неполадок. И наконец, поддерживайте точность измерений с помощью NIST- и заводской калибровок.
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