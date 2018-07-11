Выберите Вашу версию LabVIEW

Основные отличия

Рекомендуется для настольных задач измерения

Включает драйверы устройств для оборудования NI и сторонних приборов

Включает базовый набор вычислений и обработку сигналов​

Рекомендуется для выполнения встроенных расширенных вычислений и обработки сигналов

Требуется для запуска дополнений по обработке сигналов

Требуется для оборудования, работающего в реальном времени, и ПЛИС​​