Выберите Вашу версию LabVIEW

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Покупая LabVIEW, Вы получаете одновременно LabVIEW 2018 и LabVIEW NXG

Вы можете выбрать одну из версий лицензии для обоих поколений, LabVIEW 2018 и LabVIEW NXG. Выберите версию, которая наилучшим образом соответствует вашим задачам, или рассмотрите возможность покупки LabVIEW в составе одного из наших​ наборов программного обеспечения.​

 

Все версии LabVIEW доступны на английском, французском, немецком, корейском, японском и упрощенном китайском языках.

  LabVIEW Base LabVIEW Full LabVIEW Professional
Цена от
 
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Основные отличия
  • Рекомендуется для настольных задач измерения
  • Включает драйверы устройств для оборудования NI и сторонних приборов
  • Включает базовый набор вычислений и обработку сигналов​
  • Рекомендуется для выполнения встроенных расширенных вычислений и обработки сигналов
  • Требуется для запуска дополнений по обработке сигналов
  • Требуется для оборудования, работающего в реальном времени, и ПЛИС​​
  • Рекомендуется для задач, требующих валидации кода
  • Включает возможности развертывания кода и приложений
  • Включает в себя несколько дополнений для разработки ПО

Версии LabVIEW NXG в комплекте​​		 LabVIEW NXG Base LabVIEW NXG Full LabVIEW NXG Professional
Поддержка ОС​
Windows      
Mac    
Linux    
Стандартная программа обслуживания​
Один год технической поддержки      
Один год обновления ПО      
Доступ к предварительным версиям ПО      
Доступ к онлайн-курсам обучения 24/7      
Имеется лицензия на подписку  
Аппаратная интеграция
Сбор данных с оборудования NI      
Получение данных с устройств сторонних производителей      
Развертывание на оборудование реального времени Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​​дополнение​​​​1
Развертывание на аппаратное обеспечение на базе ПЛИС Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Возможности программирования
Встроенные средства графического программирования      
Многопоточное выполнение кода      
Отладка кода      
Программирование с управлением по событиям      
Объектно-ориентированное программирование      
Математика
Стандартные математические функции      
Теория вероятностей и статистика      
Линейная алгебра    
Аппроксимация кривых    
Дифференциальные уравнения    
Интерполяция и экстраполяция    
Математический анализ    
Обработка сигналов и управление
Измерения сигналов    
Генерация сигналов    
ПИД-регулирование и нечеткая логика    
Согласование и фильтрация сигнала    
Кадрирование    
Операции с сигналами    
Преобразование    
Вейвлет-анализ Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Анализ временных рядов Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Анализ технического зрения Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Управление по модели и моделирование ситуаций Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Чтение, запись данных и настройка общего доступа к ним
Чтение и запись в файл      
Передача данных по сети      
Визуализация и анализ файлов изображений Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Веб-службы    
Формирование отчетов для Microsoft Office Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Возможность подключения к базам данных Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Средства разработки программного обеспечения
Графическое разделение и слияние  
Анализ динамического кода Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Анализ статического кода Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Шаблон тестирования узла Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Интеграция кода и возможность совместной эксплуатации различного ПО
Вызов библиотек DLL и .NET      
Интеграция текстового исходного кода (C/C++, Python, и др.)      
Интегрирование вашего кода, созданного с помощью ПО The MathWorks, Inc. MATLAB® /Octave Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Разработка приложений с шаблонами состояний на основе UML Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1
Внедрение и распространение кода
Сборка исполняемых файлов Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Сборка библиотек общего пользования Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Сборка программ установки Требуется ​​​дополнение​​​1 Требуется ​​​дополнение​​​1  
Управление программами удаленно через Интернет    

Все версии LabVIEW доступны на английском, французском, немецком, корейском, японском и упрощенном китайском языках.

  LabVIEW NXG Base LabVIEW NXG Full LabVIEW NXG Professional
Цена от
 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать точную цену
 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать точную цену
 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать точную цену

Выбрать версию​		 ВЫБРАТЬ​
 ВЫБРАТЬ ВЫБРАТЬ
ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО
Основные отличия
  • Рекомендуется для настольных задач измерения
  • Включает драйверы устройств для оборудования NI и сторонних приборов
  • Включает базовый набор вычислений и обработку сигналов
  • Рекомендуется для выполнения встроенных расширенных вычислений и обработки сигналов
  • Включает возможности LabVIEW NXG Base​
  • Рекомендуется для развертывания исходного кода и приложений
  • Включает возможности LabVIEW NXG Full
Версии LabVIEW 2018 в комплекте​
 LabVIEW 2017 Base​
 LabVIEW 2018 Full​
 LabVIEW 2018 Professional
Поддержка ОС​
Windows      
Mac
Linux
Стандартная программа обслуживания​
Один год технической поддержки      
Один год обновления ПО      
Доступ к предварительным версиям ПО      
Доступ к онлайн-курсам обучения 24/7      
Имеется лицензия на подписку  
Аппаратная интеграция
Автоматическое распознавание и установка драйверов для оборудования компании NI и сторонних разработчиков.      
Встроенные в продукт конфигурирование и документация для оборудования      
Визуальное представление и конфигурирование системы      
Получение данных из оборудования NI (сбор данных, тестирование и измерения электронных приборов, а также разработка и тестирование беспроводных устройств)      
Получение данных с устройств сторонних производителей      
Развертывание на оборудование реального времени NI (Контроллер PXI с ОС NI Linux Real-Time для прототипирования беспроводных устройств) Требуется ​набор​2
Развертывание на оборудование NI на базе ПЛИС (USRP RIO и FlexRIO для прототипирования беспроводных устройств) Требуется ​​набор​​2
Среда программирования
Встроенные средства графического программирования      
Многопоточное выполнение кода      
Отладка кода      
Программирование с управлением по событиям      
Объектно-ориентированное программирование      
Возможность просмотра сигналов и настройки оборудования при помощи панели измерений      
Сбор, просмотр и хранение данных      
Возможность анализа наборов данных и визуальной регулировки параметров при помощи интерактивных панелей      
Динамическое управление элементами пользовательского интерфейса, VI и среды      
Интерактивный учебно-справочный раздел в составе продукта      
Унифицированные инструменты поиска для быстрого доступа к соответствующим примерам и учебным материалам      
Возможность разработки веб-приложений Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​дополнение​1
Математика
Стандартные математические функции      
Теория вероятностей и статистика      
Линейная алгебра    
Аппроксимация кривых    
Дифференциальные уравнения    
Интерполяция и экстраполяция    
Математический анализ    
Обработка сигналов и управление
Измерения сигналов    
Генерация сигналов    
ПИД-регулирование и нечеткая логика    
Согласование и фильтрация сигнала    
Кадрирование    
Операции с сигналами    
Преобразование    
Анализ технического зрения Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1
Чтение, запись данных и настройка общего доступа к ним
Чтение и запись в файл      
Визуализация и анализ файлов изображений Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1

Передача данных​
API для TCP/IP, UDP      
API сетевых потоков      
Очереди      
Передача API совместно используемых переменных      
HTTP API      
Интеграция кода и возможность совместной эксплуатации различного ПО
Открытие файлов проекта DAQExpress      
Вызов DLL C      
Интегрирование встроенного кода С      
Внедрение и распространение кода
Создание приложений для настольных ПК (.exe) Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1  
Создание двоичных библиотек (GLL) Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1  
Создание исходных библиотек Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1  
Пакетное распространение ПО Требуется ​​дополнение​​1 Требуется ​​дополнение​​1  

Модуль LabVIEW Real-Time

Модуль LabVIEW Real-Time позволяет разрабатывать и отлаживать код, который можно компилировать, затем загружать и выполнять на встроенных системах NI c ОС реального времени.

Модуль LabVIEW FPGA

Модуль LabVIEW FPGA позволяет разрабатывать и отлаживать специализированную логику оборудования, которую можно компилировать и загружать в приборы NI с реконфигурируемым вводом-выводом (RIO).

Тулкит LabVIEW Advanced Signal Processing

Тулкит LabVIEW Advanced Signal Processing позволяет разрабатывать приложения, требующие анализа в сигналов в частотной и временной областях, временных рядов и выполнять вейвлет анализ.

Модуль NI Vision Development

Модуль NI Vision Development позволяет разрабатывать приложения для машинного зрения и обработки изображений для систем на основе Windows и ОС реального времени.

Тулкит LabVIEW Report Generation для Microsoft Office

Тулкит LabVIEW Report Generation для Microsoft Office позволяет создавать и редактировать отчеты Microsoft Word и Excel из LabVIEW.

Тулкит LabVIEW Database Connectivity

Тулкит LabVIEW Database Connectivity позволяет подключаться к локальным и удаленным базам данных и выполнять операции с базами данных без программирования на SQL.

Тулкит LabVIEW VI Analyzer Toolkit

Тулкит LabVIEW VI Analyzer позволяет отлаживать и улучшать методы разработки кода, от которых зависит производительность, набор функциональных возможностей и удобство сопровождения приложений.

Тулкит LabVIEW Unit Test Framework

Тулкит LabVIEW Unit Test Framework позволяет автоматизировать тестирование модулей VI для проверки функционирования и демонстрации их надлежащей работы.

Модуль LabVIEW Mathscript RT

Модуль LabVIEW Mathscript RT позволяет интегрировать специализированные .М-файлы, выполняющие сценарии в Windows и операционных системах реального времени.

Модуль LabVIEW Control Design and Simulation

Модуль LabVIEW Control Design and Simulation позволяет анализировать модели систем управления, проектировать контроллеры с замкнутым контуром управления и моделировать системы.

Модуль LabVIEW Application Builder

Модуль LabVIEW Application Builder позволяет создавать и развертывать автономные приложения, разработанные в LabVIEW.

Тулкит LabVIEW DataFinder

Тулкит LabVIEW DataFinder позволяет создавать системы управления данными для обработки и анализа больших наборов данных, полученных при тестировании и моделировании.

Тулкит LabVIEW Desktop Execution Trace

Тулкит LabVIEW Desktop Execution Trace позволяет в реальном времени исследовать выполнение приложения LabVIEW для обнаружения и локализации ошибок в коде.

Модуль LabVIEW Statechart

Модуль LabVIEW Statechart позволяет разрабатывать машины состояний, передавать их на различные устройства и задавать варианты поведения системы.

SystemLink

SystemLink — это программное обеспечение для обмена данными и передачи программного обеспечения в распределенных системах.

Набор LabVIEW Communications Systems Design Suite

Набор LabVIEW Communications System Design Suite позволяет быстро создать прототип устройства беспроводной связи.

Модуль LabVIEW NXG Web

Модуль LabVIEW NXG Web позволяет инженерам разрабатывать и развертывать интерфейсы пользователя (UI) на основе Web

Модуль Vision Development

Модуль Vision Development предоставляет сотни функций для разработки и внедрения приложений машинного зрения.

LabVIEW NXG Application Builder

LabVIEW NXG Application Builder позволяет создавать библиотеки и автономные исполняемые файлы для развертывания и распространения.

1 Дополнения предоставляют полный функционал для данной опции, но приобретаются отдельно.

2 Наборы ПО расширяют возможности LabVIEW, но вы должны приобретать их отдельно.

MATLAB® является зарегистрированным товарным знаком компании MathWorks, Inc.

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