Выберите Вашу версию LabVIEW

Вы можете выбрать одну из версий лицензии для обоих поколений, LabVIEW 2018 и LabVIEW NXG. Выберите версию, которая наилучшим образом соответствует вашим задачам, или рассмотрите возможность покупки LabVIEW в составе одного из наших наборов программного обеспечения.
Все версии LabVIEW доступны на английском, французском, немецком, корейском, японском и упрощенном китайском языках.
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|Основные отличия
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Версии LabVIEW NXG в комплекте
|LabVIEW NXG Base
|LabVIEW NXG Full
|LabVIEW NXG Professional
|Поддержка ОС
|Windows
|Mac
|—
|Linux
|—
|Стандартная программа обслуживания
|Один год технической поддержки
|Один год обновления ПО
|Доступ к предварительным версиям ПО
|Доступ к онлайн-курсам обучения 24/7
|Имеется лицензия на подписку
|—
|—
|Аппаратная интеграция
|Сбор данных с оборудования NI
|Получение данных с устройств сторонних производителей
|Развертывание на оборудование реального времени
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Развертывание на аппаратное обеспечение на базе ПЛИС
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Возможности программирования
|Встроенные средства графического программирования
|Многопоточное выполнение кода
|Отладка кода
|Программирование с управлением по событиям
|Объектно-ориентированное программирование
|Математика
|Стандартные математические функции
|Теория вероятностей и статистика
|Линейная алгебра
|—
|Аппроксимация кривых
|—
|Дифференциальные уравнения
|—
|Интерполяция и экстраполяция
|—
|Математический анализ
|—
|Обработка сигналов и управление
|Измерения сигналов
|—
|Генерация сигналов
|—
|ПИД-регулирование и нечеткая логика
|—
|Согласование и фильтрация сигнала
|—
|Кадрирование
|—
|Операции с сигналами
|—
|Преобразование
|—
|Вейвлет-анализ
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Анализ временных рядов
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Анализ технического зрения
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Управление по модели и моделирование ситуаций
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Чтение, запись данных и настройка общего доступа к ним
|Чтение и запись в файл
|Передача данных по сети
|Визуализация и анализ файлов изображений
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Веб-службы
|—
|Формирование отчетов для Microsoft Office
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Возможность подключения к базам данных
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Средства разработки программного обеспечения
|Графическое разделение и слияние
|—
|—
|Анализ динамического кода
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Анализ статического кода
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Шаблон тестирования узла
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Интеграция кода и возможность совместной эксплуатации различного ПО
|Вызов библиотек DLL и .NET
|Интеграция текстового исходного кода (C/C++, Python, и др.)
|Интегрирование вашего кода, созданного с помощью ПО The MathWorks, Inc. MATLAB® /Octave
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Разработка приложений с шаблонами состояний на основе UML
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Внедрение и распространение кода
|Сборка исполняемых файлов
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Сборка библиотек общего пользования
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Сборка программ установки
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Управление программами удаленно через Интернет
|—
Все версии LabVIEW доступны на английском, французском, немецком, корейском, японском и упрощенном китайском языках.
|ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО
|—
|—
|
ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО
|Основные отличия
|
|
|
|Версии LabVIEW 2018 в комплекте
|LabVIEW 2017 Base
|LabVIEW 2018 Full
|LabVIEW 2018 Professional
|Поддержка ОС
|Windows
|Mac
|—
|—
|—
|Linux
|—
|—
|—
|Стандартная программа обслуживания
|Один год технической поддержки
|Один год обновления ПО
|Доступ к предварительным версиям ПО
|Доступ к онлайн-курсам обучения 24/7
|Имеется лицензия на подписку
|—
|—
|Аппаратная интеграция
|Автоматическое распознавание и установка драйверов для оборудования компании NI и сторонних разработчиков.
|Встроенные в продукт конфигурирование и документация для оборудования
|Визуальное представление и конфигурирование системы
|Получение данных из оборудования NI (сбор данных, тестирование и измерения электронных приборов, а также разработка и тестирование беспроводных устройств)
|Получение данных с устройств сторонних производителей
|Развертывание на оборудование реального времени NI (Контроллер PXI с ОС NI Linux Real-Time для прототипирования беспроводных устройств)
|—
|—
|Требуется набор2
|Развертывание на оборудование NI на базе ПЛИС (USRP RIO и FlexRIO для прототипирования беспроводных устройств)
|—
|—
|Требуется набор2
|Среда программирования
|Встроенные средства графического программирования
|Многопоточное выполнение кода
|Отладка кода
|Программирование с управлением по событиям
|Объектно-ориентированное программирование
|Возможность просмотра сигналов и настройки оборудования при помощи панели измерений
|Сбор, просмотр и хранение данных
|Возможность анализа наборов данных и визуальной регулировки параметров при помощи интерактивных панелей
|Динамическое управление элементами пользовательского интерфейса, VI и среды
|Интерактивный учебно-справочный раздел в составе продукта
|Унифицированные инструменты поиска для быстрого доступа к соответствующим примерам и учебным материалам
|Возможность разработки веб-приложений
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Математика
|Стандартные математические функции
|Теория вероятностей и статистика
|Линейная алгебра
|—
|Аппроксимация кривых
|—
|Дифференциальные уравнения
|—
|Интерполяция и экстраполяция
|—
|Математический анализ
|—
|Обработка сигналов и управление
|Измерения сигналов
|—
|Генерация сигналов
|—
|ПИД-регулирование и нечеткая логика
|—
|Согласование и фильтрация сигнала
|—
|Кадрирование
|—
|Операции с сигналами
|—
|Преобразование
|—
|Анализ технического зрения
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Чтение, запись данных и настройка общего доступа к ним
|Чтение и запись в файл
|Визуализация и анализ файлов изображений
|—
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|
Передача данных
|API для TCP/IP, UDP
|API сетевых потоков
|Очереди
|Передача API совместно используемых переменных
|HTTP API
|Интеграция кода и возможность совместной эксплуатации различного ПО
|Открытие файлов проекта DAQExpress
|Вызов DLL C
|Интегрирование встроенного кода С
|Внедрение и распространение кода
|Создание приложений для настольных ПК (.exe)
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Создание двоичных библиотек (GLL)
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Создание исходных библиотек
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Пакетное распространение ПО
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
Модуль LabVIEW Real-Time позволяет разрабатывать и отлаживать код, который можно компилировать, затем загружать и выполнять на встроенных системах NI c ОС реального времени.
Модуль LabVIEW FPGA позволяет разрабатывать и отлаживать специализированную логику оборудования, которую можно компилировать и загружать в приборы NI с реконфигурируемым вводом-выводом (RIO).
Тулкит LabVIEW Advanced Signal Processing позволяет разрабатывать приложения, требующие анализа в сигналов в частотной и временной областях, временных рядов и выполнять вейвлет анализ.
Модуль NI Vision Development позволяет разрабатывать приложения для машинного зрения и обработки изображений для систем на основе Windows и ОС реального времени.
Тулкит LabVIEW Report Generation для Microsoft Office позволяет создавать и редактировать отчеты Microsoft Word и Excel из LabVIEW.
Тулкит LabVIEW Database Connectivity позволяет подключаться к локальным и удаленным базам данных и выполнять операции с базами данных без программирования на SQL.
Тулкит LabVIEW VI Analyzer позволяет отлаживать и улучшать методы разработки кода, от которых зависит производительность, набор функциональных возможностей и удобство сопровождения приложений.
Тулкит LabVIEW Unit Test Framework позволяет автоматизировать тестирование модулей VI для проверки функционирования и демонстрации их надлежащей работы.
Модуль LabVIEW Mathscript RT позволяет интегрировать специализированные .М-файлы, выполняющие сценарии в Windows и операционных системах реального времени.
Модуль LabVIEW Control Design and Simulation позволяет анализировать модели систем управления, проектировать контроллеры с замкнутым контуром управления и моделировать системы.
Модуль LabVIEW Application Builder позволяет создавать и развертывать автономные приложения, разработанные в LabVIEW.
Тулкит LabVIEW DataFinder позволяет создавать системы управления данными для обработки и анализа больших наборов данных, полученных при тестировании и моделировании.
Тулкит LabVIEW Desktop Execution Trace позволяет в реальном времени исследовать выполнение приложения LabVIEW для обнаружения и локализации ошибок в коде.
Модуль LabVIEW Statechart позволяет разрабатывать машины состояний, передавать их на различные устройства и задавать варианты поведения системы.
SystemLink — это программное обеспечение для обмена данными и передачи программного обеспечения в распределенных системах.
Набор LabVIEW Communications System Design Suite позволяет быстро создать прототип устройства беспроводной связи.
Модуль LabVIEW NXG Web позволяет инженерам разрабатывать и развертывать интерфейсы пользователя (UI) на основе Web
Модуль Vision Development предоставляет сотни функций для разработки и внедрения приложений машинного зрения.
LabVIEW NXG Application Builder позволяет создавать библиотеки и автономные исполняемые файлы для развертывания и распространения.
1 Дополнения предоставляют полный функционал для данной опции, но приобретаются отдельно.
2 Наборы ПО расширяют возможности LabVIEW, но вы должны приобретать их отдельно.
MATLAB® является зарегистрированным товарным знаком компании MathWorks, Inc.
Зарегистрированная торговая марка Linux® используется в соответствии с сублицензией от LMI, лицензиата исключительной лицензии Linus Torvalds, владельца торговой марки, признанной во всем мире.