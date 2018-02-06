Ускорение разработок

LabVIEW 2017 упрощает разработку распределенных систем тестирования, измерения и управления, сокращая время выхода на рынок. Объедините LabVIEW 2017 с проверенным готовым оборудованием от NI, которое уже более 30 лет используется инженерами для разработки и внедрения специализированных крупномасштабных промышленных и производственных систем.

Мы рекомендуем LabVIEW 2017 для следующих областей применения: