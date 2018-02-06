Ускорение разработок

LabVIEW предлагает графический подход к программированию, который поможет вам визуализировать любую деталь вашей задачи, включая конфигурирование оборудования, данные измерений и отладку. Эта визуализация упрощает интеграцию измерительного оборудования от любого поставщика, изображение сложных алгоритмов на диаграмме, разработку алгоритмов анализа данных и специализированных интерфейсов пользователя.
LabVIEW 2017 упрощает разработку распределенных систем тестирования, измерения и управления, сокращая время выхода на рынок. Объедините LabVIEW 2017 с проверенным готовым оборудованием от NI, которое уже более 30 лет используется инженерами для разработки и внедрения специализированных крупномасштабных промышленных и производственных систем.
Мы рекомендуем LabVIEW 2017 для следующих областей применения:
LabVIEW NXG представляет собой следующее поколение LabVIEW. Проводите более интеллектуальное тестирование при помощи LabVIEW NXG. Быстро автоматизируйте свое оборудование, настраивайте тесты под свои требования и легко просматривайте результаты измерений из любого места.
Мы рекомендуем LabVIEW NXG для следующих областей применения:
Преимущества программного обеспечения
Стандартная программа обслуживания
Каждое приобретение включает возобновляемое однолетнее членство в Стандартной программе обслуживания (SSP) для ПО, которая предлагает следующее:
LabVIEW Tools Network увеличивает производительность разработчика путем предоставления доступа к сертифицированным библиотекам функций NI и сторонних компаний. LabVIEW включен во многие наши наборы ПО, которые вы можете использовать для создания законченной программной системы для области применения Вашей задачи.