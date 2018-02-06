На главную Приобрести Знакомьтесь: LabVIEW

Что такое LabVIEW?

LabVIEW — программное обеспечение для системного проектирования в отраслях, где требуется проведение испытаний, измерений и осуществление управления, а также быстрый доступ к оборудованию и результатам анализа данных.

Ускорение разработок

LabVIEW предлагает графический подход к программированию, который поможет вам визуализировать любую деталь вашей задачи, включая конфигурирование оборудования, данные измерений и отладку. Эта визуализация упрощает интеграцию измерительного оборудования от любого поставщика, изображение сложных алгоритмов на диаграмме, разработку алгоритмов анализа данных и специализированных интерфейсов пользователя.

Каждый раз, когда Вы покупаете LabVIEW, Вы получаете LabVIEW 2017 и LabVIEW NXG

LabVIEW 2017 упрощает разработку распределенных систем тестирования, измерения и управления, сокращая время выхода на рынок. Объедините LabVIEW 2017 с проверенным готовым оборудованием от NI, которое уже более 30 лет используется инженерами для разработки и внедрения специализированных крупномасштабных промышленных и производственных систем.

 

Мы рекомендуем LabVIEW 2017 для следующих областей применения:

  • Разработка Smart Machines и промышленного оборудования
  • Обучение студентов технических специальностей 

LabVIEW NXG представляет собой следующее поколение LabVIEW. Проводите более интеллектуальное тестирование при помощи LabVIEW NXG. Быстро автоматизируйте свое оборудование, настраивайте тесты под свои требования и легко просматривайте результаты измерений из любого места.

 

Мы рекомендуем LabVIEW NXG для следующих областей применения:

  • Измерение физических величин с помощью датчиков или управления приводами
  • Валидация и верификация электронных схем
  • Разработка систем производственного тестирования 
  • Design Wireless Communications Systems

Сравните LabVIEW 2017 и LabVIEW NXG, чтобы узнать, какая версия подходит именно вам.

Преимущества программного обеспечения

Стандартная программа обслуживания

Каждое приобретение включает возобновляемое однолетнее членство в Стандартной программе обслуживания (SSP) для ПО, которая предлагает следующее:

  • Техническая поддержка по телефону и электронной почте от дипломированных инженеров из Вашего региона
  • Автоматическое обновление версий для LabVIEW и LabVIEW NXG
  • Доступ 24/7 к выбранному онлайн-обучению и виртуальным демонстрациям
  • Доступ к предыдущим версиям в случае, если вам нужно поделиться кодом с вашими коллегами
Повышение эффективности LabVIEW

LabVIEW Tools Network увеличивает производительность разработчика путем предоставления доступа к сертифицированным библиотекам функций NI и сторонних компаний. LabVIEW включен во многие наши наборы ПО, которые вы можете использовать для создания законченной программной системы для области применения Вашей задачи.