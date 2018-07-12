Знакомьтесь: плата NI ELVIS Electronics.

Плата NI ELVIS Electronics Board расширяет возможности инженерной лаборатории NI (NI ELVIS) для преподавания учебной программы по аналоговой, цифровой и силовой электронике.

Обучение силовой электронике

Прикладная плата TI Power Electronics для NI ELVIS III предоставляет практическую платформу для обучения силовой электронике и управлению питанием. Темы учебных материалов включают в себя коммутацию MOSFET, понижающие преобразователи, усиление сигнала ошибок, инверторы, выпрямители и трансформаторы.

Обучение цифровой электронике

Плата Digilent Digital Electronics Board для NI ELVIS III обеспечивает практические интерактивные эксперименты в области цифровой логики. Студенты могут использовать Multisim и онлайн-учебные материалы для графического программирования ПЛИС, что позволяет изучить основы цифровой электроники.

Обучение энергетическим системам

Плата Quanser Energy Systems для NI ELVIS III предоставляет эксперименты для понимания принципов силовой электроники уровня системы и преобразования энергии. Темы учебных материалов включают в себя преобразование постоянного напряжения от ветровых, солнечных и гидроэлектростанций в трехфазное переменное напряжение.

Определение характеристик компонентов схем

Плата Integrator Electronics Engineering Board для NI ELVIS II/II+ предлагает эксперименты по основам разработки и анализа электроники. Темы учебных материалов включают закон Ома, анализ компонентов, а также конфигурации с последовательными и параллельными схемами подключения

Обучение операционным усилителям

Плата Integrator Operational Amplifiers Board для NI ELVIS II/II+ обеспечивает практические эксперименты по проектированию и анализу схем с операционными усилителями. Темы учебных материалов включают различные конфигурации усилителей, преобразование напряжения в ток и генерацию сигнала.

Определение характеристик силовых компонентов

Плата Integrator Power Electronics Fundamentals для NI ELVIS II/II+ обеспечивает практические эксперименты по анализу и управлению основными схемами силовой электроники. Темы учебных материалов включают принципы регуляторов напряжения и тока, преобразователи и генераторы переменного напряжения.

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