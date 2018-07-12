Обучение силовой электронике

Прикладная плата TI Power Electronics для NI ELVIS III предоставляет практическую платформу для обучения силовой электронике и управлению питанием. Темы учебных материалов включают в себя коммутацию MOSFET, понижающие преобразователи, усиление сигнала ошибок, инверторы, выпрямители и трансформаторы.
Плата Digilent Digital Electronics Board для NI ELVIS III обеспечивает практические интерактивные эксперименты в области цифровой логики. Студенты могут использовать Multisim и онлайн-учебные материалы для графического программирования ПЛИС, что позволяет изучить основы цифровой электроники.
Плата Quanser Energy Systems для NI ELVIS III предоставляет эксперименты для понимания принципов силовой электроники уровня системы и преобразования энергии. Темы учебных материалов включают в себя преобразование постоянного напряжения от ветровых, солнечных и гидроэлектростанций в трехфазное переменное напряжение.
Плата Integrator Electronics Engineering Board для NI ELVIS II/II+ предлагает эксперименты по основам разработки и анализа электроники. Темы учебных материалов включают закон Ома, анализ компонентов, а также конфигурации с последовательными и параллельными схемами подключения
Плата Integrator Operational Amplifiers Board для NI ELVIS II/II+ обеспечивает практические эксперименты по проектированию и анализу схем с операционными усилителями. Темы учебных материалов включают различные конфигурации усилителей, преобразование напряжения в ток и генерацию сигнала.
Плата Integrator Power Electronics Fundamentals для NI ELVIS II/II+ обеспечивает практические эксперименты по анализу и управлению основными схемами силовой электроники. Темы учебных материалов включают принципы регуляторов напряжения и тока, преобразователи и генераторы переменного напряжения.
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