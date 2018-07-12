Обучение силовой электронике

Плата Quanser Energy Systems для NI ELVIS III предоставляет эксперименты для понимания принципов силовой электроники уровня системы и преобразования энергии. Темы учебных материалов включают в себя преобразование постоянного напряжения от ветровых, солнечных и гидроэлектростанций в трехфазное переменное напряжение.