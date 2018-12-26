Сравнение программ обслуживания для Semiconductor Test System(STS)

Резервирование запчастей, управляемое NI

NI обладает глобальной инфраструктурой и ресурсами, которые помогут Вам управлять многоуровневой моделью запасов деталей для всей установленной Вами базы STS. NI может предоставить гибкие варианты обслуживания: от регионального склада запасных частей, которые могут быть отправлены в тот же день, до запаса деталей на месте, доступ к которому можно получить за считанные минуты.