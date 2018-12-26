Сравнение программ обслуживания для Semiconductor Test System(STS)

Вы ожидаете, что системы NI помогут вам решить некоторые из самых сложных инженерных задач; ожидайте такой же уровень возможностей от наших сервисов. При каждом развертывании STS NI сотрудничает с Вами, чтобы определить уровень обслуживания, который наилучшим образом соответствует потребностям Вашей задачи и обеспечивает успех в долгосрочной перспективе.
Чтобы помочь Вам максимально увеличить время безотказной работы развернутых устройств тестирования, были разработаны специализированные программы обслуживания NI. Они предназначены для удовлетворения критических потребностей задач тестирования полупроводниковых приборов, помогая Вам повысить эффективность работы завода и свести к минимуму техническое обслуживание. Чтобы помочь Вам быстро разработать и развернуть тестеры, NI также предлагает различные варианты инженерных услуг, таких как разработка тестовой программы, разработка специализированного интерфейса оператора (OI), разработка платы нагрузки, интеграция тестового стенда, портирование тестера и многое другое.
|Базовая программа обслуживания
|Полная программа обслуживания
|Индивидуальная программа обслуживания
|Описание
|Обретите душевное спокойствие благодаря поддержке экспертов по STS, сопровождающие Ваши внутренние операции по техническому обслуживанию. Один год базовой программы обслуживания включен в комплект поставки каждой STS.
|Максимально увеличьте время безотказной работы Вашей службы STS за счет более коротких сроков обработки заявок в NI в случае сбоя оборудования или необходимости экспертной поддержки. Полная программа обслуживания рекомендуется для большинства применений STS
|Сотрудничайте с NI в рамках специализированной программы, которая может включать базовую, полную или дополнительные опции для удовлетворения конкретных потребностей Вашей задачи.
|Получение базовой поддержки
|Ремонт
|Дополнительно
|Доступ к обновлениям ПО
|Дополнительно
|Доступ к технической поддержке STS 8x5
|Дополнительно
|Шеф-монтаж системы
|Дополнительно
|Замена оборудования в течение 3-5 рабочих дней
|Дополнительно
|Максимальное увеличение времени безотказной работы
|Замена оборудования в течение 24 часов 7 дней в неделю
|—
|Дополнительно
|Обслуживание и устранение неисправностей на месте
|—
|Дополнительно
|Доступ к технической поддержке STS 24x7
|—
|—
|Дополнительно
|Профилактическое обслуживание на месте
|—
|—
|Дополнительно
|Оптимизация производительности тестера
|Услуги по замене калибровки модуля
|Дополнительно
|Дополнительно
|Дополнительно
|Калибровка STS на месте
|Дополнительно
|Дополнительно
|Дополнительно
|Калибровка модуля в лаборатории
|—
|—
|Дополнительно
|Увеличение эффективности
|Тренинг по STS для техников и операторов
|Дополнительно
|Тренинг по STS для инженеров
|Дополнительно
|Дополнительно
|Дополнительно
|Резервирование запчастей, управляемое NI
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|Дополнительно
|Инженерная поддержка на месте
|—
|—
|Дополнительно
|Достижение долговечности
|Услуги консультаций по жизненному циклу изделия
|—
|—
|Дополнительно
NI восстанавливает функциональность оборудования, а также производит обновления прошивки и заводскую калибровку.
NI имеет запасы оборудования, которое будет отправлено в течение 1 рабочего дня с момента запроса, когда потребуется ремонт. Общее время выполнения заказа зависит от региона. Для получения информации о Вашем регионе обратитесь к менеджеру по продажам.
NI хранит запасное оборудование на месте. Оно будет доставлено менее чем через 24 часа с момента запроса. Доступно в некоторых регионах. Срок выполнения заказа включает доставку.
NI предлагает периодические выпуски программных пакетов для STS, которые содержат все программные средства и драйверы оборудования, необходимые для эффективной разработки, отладки и развертывания программ тестирования, а также для обслуживания и калибровки STS.
NI предоставляет эту услугу на месте, и она входит в комплект поставки каждой новой конфигурации STS в каждом новом месте.
NI обладает глобальной инфраструктурой и ресурсами, которые помогут Вам управлять многоуровневой моделью запасов деталей для всей установленной Вами базы STS. NI может предоставить гибкие варианты обслуживания: от регионального склада запасных частей, которые могут быть отправлены в тот же день, до запаса деталей на месте, доступ к которому можно получить за считанные минуты.
Инженеры глобальной поддержки NI обеспечивают поддержку по телефону и электронной почте в рабочее время.
Инженеры глобальной поддержки NI оказывают поддержку по телефону и электронной почте 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Инженеры глобальной поддержки NI обеспечивают Вам поддержку на месте. Доступно в некоторых регионах.
NI предлагает различные варианты инженерных услуг, таких как разработка тестовой программы, разработка специализированного интерфейса оператора (OI), разработка платы нагрузки, интеграция тестового стенда, портирование тестера и многое другое.
Рекомендуется с базовой программой обслуживания.
Рекомендуется с полной программой обслуживания.
Рекомендуется со складом запчастей на месте.
NI предоставляет консультативную помощь по статусу жизненного цикла продуктов, рекомендуемым обновлениям и планированию, связанному с процессом проектирования.
NI предлагает учебную программу для инженеров по тестированию, работающих с STS. Это серия из трех курсов, предназначенная для быстрого обучения инженеров-испытателей полупроводникового производства. Она объясняет, как с помощью STS разрабатывать и отлаживать программы тестирования на основе конфигурации, создавать специализированные измерения и оптимизировать передовые программы испытаний для устройств с сигналами различной природы и ВЧ-устройств.
NI проводит обучение для техников и операторов в рамках первоначальной поставки STS. Оно может быть повторено по запросу.