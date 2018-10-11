InstrumentStudio™ Interactive Software

Генераторы сигналов PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для полной готовности к работе. Вы также можете объединить генератор сигналов PXI с осциллографом PXI в одну панель.
Генератор сигналов заданной формы может выдавать различные типы стандартных функций, включая синусоидальные, квадратичные, треугольные, пилообразные, шумовые, а также сигналы произвольной формы, определяемой пользователем, с помощью API NI-FGEN в LabVIEW, а также среды LabWindows™/CVI и .NET-языков.
Воспользуйтесь новой фракционной архитектурой повторной выборки, а также возможностями создания скриптов и потоковой обработки сигналов заданной формы с помощью генератора сигналов заданной формы PXIe-54x3.
Ознакомьтесь со сведениями об аналоговых сигналах и аппаратном обеспечении генерации сигналов, а также замерах качества измерительных приборов и сигналов.
Узнайте о различных типах генераторов аналогового сигнала, чтобы выбрать правильный измерительный прибор для своей измерительной системы.
СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПЛАТФОРМЫ
PXI 101
PXI 101 содержит сведения о преимуществах PXI, а также советы и инструкции по началу создания собственной системы PXI.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.