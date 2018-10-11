InstrumentStudio™ Interactive Software

Генераторы сигналов заданной формы формируют точные формы сигналов, такие как синусоидальные, квадратичные, треугольные и пилообразные, а также сигналы произвольной формы, определяемой пользователем, с использованием последовательности данных или постоянного потока от ведущего или равнозначного прибора в системах тестирования сигналов смешанного типа.