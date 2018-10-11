Что собой представляет генератор сигналов заданной формы PXI?

Генераторы сигналов заданной формы формируют точные формы сигналов, такие как синусоидальные, квадратичные, треугольные и пилообразные, а также сигналы произвольной формы, определяемой пользователем, с использованием последовательности данных или постоянного потока от ведущего или равнозначного прибора в системах тестирования сигналов смешанного типа.

InstrumentStudio™ Interactive Software

Генераторы сигналов PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для полной готовности к работе. Вы также можете объединить генератор сигналов PXI с осциллографом PXI в одну панель.

Генерация стандартного сигнала

Генератор сигналов заданной формы может выдавать различные типы стандартных функций, включая синусоидальные, квадратичные, треугольные, пилообразные, шумовые, а также сигналы произвольной формы, определяемой пользователем, с помощью API NI-FGEN в LabVIEW, а также среды LabWindows™/CVI и .NET-языков.

Создание скриптов сигналов заданной формы

С помощью драйвера the NI-FGEN можно задавать сигналы стандартной и произвольной формы с возможностью замыкания и пакетирования с использованием скриптов.

Потоковая обработка сигналов заданной формы

Потоковая обработка сигналов заданной формы имеет особое значение для генерации длинных или постоянно изменяющихся сигналов. Генератор сигналов заданной формы может передавать сотни млн. выборок в секунду в память устройства.

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Воспользуйтесь новой фракционной архитектурой повторной выборки, а также возможностями создания скриптов и потоковой обработки сигналов заданной формы с помощью генератора сигналов заданной формы PXIe-54x3.

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СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПЛАТФОРМЫ

PXI 101

PXI 101 содержит сведения о преимуществах PXI, а также советы и инструкции по началу создания собственной системы PXI.

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Сервис по эксплуатации и настройке оборудования

Состав программы обслуживания

Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:

  • Один год гарантии на ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • Техническая поддержка в течение 30 дней*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.

РЕСУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта

Найдите драйверы поддерживаемых приборов и загрузки для изделия.

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