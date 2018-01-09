Отладка с помощью VirtualBench

Универсальный прибор VirtualBench подключается к ПК или iPad, и объединяет в себе осциллограф для сигналов различной природы с анализатором протокола, генератором сигналов произвольной формы, цифровым мультиметром (DMM), программируемым источником питания постоянного тока и системой цифрового ввода-вывода.