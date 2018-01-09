Отладка с помощью VirtualBench

Выполняйте отладку устройства с помощью прибора VirtualBench, который объединяет в себе осциллограф, логический анализатор, генератор сигналов произвольной формы, цифровой мультиметр, программируемый источник питания постоянного тока и систему цифрового ввода-вывода.
Создавайте собственные приложения для программного управления прибором VirtualBench, что предотвращает ошибки операторов в повторяющихся измерениях и сокращает время тестирования.
Используйте Python для написания сценариев различных измерений, выполняемых с помощью VirtualBench, для проверки и тестирования электронных устройств.
Создавайте собственные приложения для программного управления прибором VirtualBench, что предотвращает ошибки операторов в повторяющихся измерениях и сокращает время тестирования.
В этом вебкасте мы исследуем сигналы переменного/постоянного тока и цифровые сигналы от Raspberry Pi, получаемые с помощью унифицированного программного интерфейса VirtualBench.
Университет Вирджинии использует VirtualBench и Multisim для улучшения усвояемости материала в переработанных ими схемах и курсах электроники.
Пробная версия
Приложение VirtualBench
Оцените приложение VirtualBench для Windows или iPad в демонстрационном режиме с имитируемыми сигналами.
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