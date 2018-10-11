Синхронизация с приборами

Производите аппаратное квитирование для синхронизации коммутатора PXI с другими приборами PXI (например, цифровым мультиметром или ВЧ-анализатором), что устранит непроизводительные затраты и задержку работы шины, а также позволит сократить время тестирования и увеличить производительность измерений.