Синхронизация с приборами

Производите аппаратное квитирование для синхронизации коммутатора PXI с другими приборами PXI (например, цифровым мультиметром или ВЧ-анализатором), что устранит непроизводительные затраты и задержку работы шины, а также позволит сократить время тестирования и увеличить производительность измерений.
Физически соедините несколько коммутаторов PXI для создания одного более крупного коммутатора путем объединения рядов/столбцов матрицы PXI (расширение матрицы) или портов COM мультиплексоров PXI (расширение мультиплексора).
Выполняйте мониторинг исправности реле коммутаторов PXI с помощью Центра исправности коммутатора (Switch Health Center). Коммутаторы PXI имеют расширенные возможности для определения окончания срока эксплуатации реле, что позволяет осуществлять профилактическое обслуживание и сокращает время простоя системы.
Сократите время разработки и упростите обслуживание крупных или сложных автоматизированных систем тестирования с помощью Switch Executive, которое предоставляет варианты графической и автоматической настройки маршрутизации коммутатора, интуитивные псевдонимы каналов и группы маршрутизации.
Узнайте, как мониторинг оборудования, профилактическое обслуживание, сертификация продуктов и надежная программная поддержка могут упростить процесс разработки Вашей системы тестирования.
Узнайте, как физически соединить несколько коммутаторов PXI для создания одного более крупного коммутатора путем объединения рядов или столбцов матриц PXI.
Изучите оптимальные методы интеграции коммутации и мультиплексирования в систему тестирования, включая общие коммутационные топологии и типы реле, а также советы и рекомендации.
Средство поддержки платформы
PXI 101
Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя описания архитектуры, соответствующие примеры и показатели производительности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.