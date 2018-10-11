Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Вы получите результаты быстрее за счет устранения задержки связи между управляющим компьютером и SMU при выполнении каждого измерения в последовательности. Также можно менять различные параметры SMU, на каждом этапе, такие как режим вывода, время апертуры, диапазон силы тока и время отклика.