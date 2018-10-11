Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Источники-измерители PXI поставляются с интерактивной панелью управления, называемой InstrumentStudio, для обеспечения готовности к выполнению конфигурирования и измерений. Панель имеет два режима: один для непрерывной выдачи постоянного тока или напряжения, а другой для многоканальных разверток. Прибор позволяет отслеживать и изменять параметры в процессе выполнения кода.
Вы получите результаты быстрее за счет устранения задержки связи между управляющим компьютером и SMU при выполнении каждого измерения в последовательности. Также можно менять различные параметры SMU, на каждом этапе, такие как режим вывода, время апертуры, диапазон силы тока и время отклика.
Управляйте переходными характеристиками PXI SMU в цифровой форме для максимального повышения стабильности, уменьшения перегрузок и значительного сокращения времени тестирования с помощью запатентованной технологии NI SourceAdapt для PXI SMU.
Осуществляйте работу за пределами стандартного порога мощности постоянного тока для PXI SMU с помощью подачи импульсов тока или напряжения вместо использования постоянного сигнала. Это позволяет проводить тестирование с высокой мгновенной мощностью с ограниченной или отсутствующей системой охлаждения.
Позволяет без задержки изменить практически любой параметр PXI SMU, включая время апертуры, допустимое отклонение значений, режим вывода и диапазон измерений в целях сокращения времени измерения в условиях последовательностей с аппаратным тактированием.
Специалисты по надежности обращаются к модульным гибким решениям на базе PXI SMU, которые могут удовлетворить их потребности в повышении надежности, одновременно снижая расходы на тестирование.
Используйте 4-квадрантный режим работы, качание частоты и другие функции, которые делают SMU идеальным прибором для тестирования полупроводниковых и электронных приборов.
Устройства PXI SMU сочетают в себе мощность и точность традиционных SMU с технологией NI, и это делает их более быстрыми, гибкими и компактными.
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАТФОРМЕ
PXI 101
Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.