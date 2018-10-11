Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Программируемые источники питания PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для полной готовности к работе. Панель работает как с PXI SMU, так и с программируемыми источниками питания PXI. Прибор позволяет отслеживать и изменять параметры в процессе выполнения кода.