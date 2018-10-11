Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Программируемые источники питания PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для полной готовности к работе. Панель работает как с PXI SMU, так и с программируемыми источниками питания PXI. Прибор позволяет отслеживать и изменять параметры в процессе выполнения кода.
За счет детерминированной последовательности с аппаратным тактированием и сигналами запуска можно исключить задержки выполнения, возникающие при программном тактировании и сократить время тестирования, что позволит выполнять команды без какого-либо вмешательства со стороны ведущего блока программного обеспечения.
Изучите основные характеристики программируемых источников питания (режимы работы, дистанционные измерения, пульсация, шум, гальваническая развязка, время нарастания, время успокоения и переходная характеристика).
Изучите специализированные характеристики, касающиеся программируемых источников питания, включая требования к нагрузке, согласование измерительного тракта и нагрузки, сочетание выводов и переключение выводов источника питания.
Программируемый источник-измеритель (SMU) сочетает в себе возможности программируемого источника питания, программируемой нагрузки, высокоточного вольтметра и амперметра, а также АЦП с гальванической развязкой.
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАТФОРМЕ
PXI 101
Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.