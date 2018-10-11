Программируемый источник питания PXI

Программируемые источники питания PXI предоставляются Вам в различных вариантах по напряжению и силе тока, а также дополнительным возможностям, например, 4-проводные удаленные измерения и реле отключения выводов.

Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Программируемые источники питания PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для полной готовности к работе. Панель работает как с PXI SMU, так и с программируемыми источниками питания PXI. Прибор позволяет отслеживать и изменять параметры в процессе выполнения кода.

Последовательности с аппаратным тактированием

За счет детерминированной последовательности с аппаратным тактированием и сигналами запуска можно исключить задержки выполнения, возникающие при программном тактировании и сократить время тестирования, что позволит выполнять команды без какого-либо вмешательства со стороны ведущего блока программного обеспечения.

Дистанционные измерения и реле отключения выводов

В дистанционных измерениях для измерения напряжения на тестируемом устройстве (DUT) и компенсации любого падения напряжения между источником питания и DUT используется пара проводов с высоким импедансом.

Рекомендуемые материалы

Изучите основные характеристики программируемых источников питания (режимы работы, дистанционные измерения, пульсация, шум, гальваническая развязка, время нарастания, время успокоения и переходная характеристика).

Изучите специализированные характеристики, касающиеся программируемых источников питания, включая требования к нагрузке, согласование измерительного тракта и нагрузки, сочетание выводов и переключение выводов источника питания.

Программируемый источник-измеритель (SMU) сочетает в себе возможности программируемого источника питания, программируемой нагрузки, высокоточного вольтметра и амперметра, а также АЦП с гальванической развязкой.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАТФОРМЕ

PXI 101

Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.

Сопутствующие товары

Сервис по эксплуатации и настройке оборудования

Состав программы обслуживания

Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:

  • Один год гарантии на ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • Техническая поддержка в течение 30 дней*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.

Ресурсы технической поддержки

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта.

Найдите драйверы поддерживаемых приборов и загрузки для изделия.

Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.