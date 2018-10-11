Знакомьтесь: осциллографы PXI.

Осциллографы PXI представляют собой гибкие, программно определяемые приборы, которые являются достаточно универсальными для измерений в частотной и временной областях, и предоставляют множество режимов запуска, большой объем встроенной памяти и API программного драйвера, который включает функции потоковой обработки и анализа данных.

Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Осциллографы PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для готовности к конфигурированию и измерениям. Вы также можете контролировать и отлаживать прибор параллельно с работающим кодом.

Синхронизированные приборы

Осциллографы PXI используют встроенные возможности тактирования и синхронизации платформы PXI для обслуживания приложений, требующих высокой плотности каналов. Используя аппаратно-тактируемые сигналы запуска, передаваемые по объединительной плате PXI, они также могут производить квитирование с другими типами приборов в шасси.

Автоматизированная выборка из одной записи

Осциллографы NI комплектуются интерактивной панелью управления для реализации всего функционала, и лучшим в классе API-интерфейсом для автоматизированного выполнения измерений с полным контролем многочисленных типов измерений, режимов запуска, параметров по вертикали и горизонтали и т.д.

Автоматизированная выборка из нескольких записей

Осциллографы PXI располагают большим объемом встроенной памяти, возможностью хранения нескольких значений из одного канала и параллельно полученных значений из нескольких каналов на одном устройстве, а также используют возможности высокоскоростной потоковой передачи платформы PXI.

Рекомендуемые материалы

Для новых задач тестирования требуются более интеллектуальные осциллографы, способные выявлять характеристики сложного сигнала и обрабатывать данные в целях сокращения времени тестирования.

Изучите варианты зондов с несимметричным выходом и для дифференциального напряжения, а также датчики тока, для наилучших результатов измерения с помощью осциллографа.

Узнайте, как гибкость модульных осциллографов и развивающийся характер платформы PXI могут помочь вам добиться долгосрочного успеха при работе с Вашей системой тестирования.

Комплект документации по платформе

PXI 101

Основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.

Сопутствующие товары

Сервис по эксплуатации и настройке оборудования

Состав программы обслуживания

Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:

  • Один год гарантии на ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • Техническая поддержка в течение 30 дней*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.

РЕСУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта

Найдите драйверы поддерживаемых приборов и загрузки для изделия.

Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.