Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Осциллографы PXI поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для готовности к конфигурированию и измерениям. Вы также можете контролировать и отлаживать прибор параллельно с работающим кодом.
Осциллографы PXI используют встроенные возможности тактирования и синхронизации платформы PXI для обслуживания приложений, требующих высокой плотности каналов. Используя аппаратно-тактируемые сигналы запуска, передаваемые по объединительной плате PXI, они также могут производить квитирование с другими типами приборов в шасси.
Осциллографы NI комплектуются интерактивной панелью управления для реализации всего функционала, и лучшим в классе API-интерфейсом для автоматизированного выполнения измерений с полным контролем многочисленных типов измерений, режимов запуска, параметров по вертикали и горизонтали и т.д.
Осциллографы PXI располагают большим объемом встроенной памяти, возможностью хранения нескольких значений из одного канала и параллельно полученных значений из нескольких каналов на одном устройстве, а также используют возможности высокоскоростной потоковой передачи платформы PXI.
Для новых задач тестирования требуются более интеллектуальные осциллографы, способные выявлять характеристики сложного сигнала и обрабатывать данные в целях сокращения времени тестирования.
Изучите варианты зондов с несимметричным выходом и для дифференциального напряжения, а также датчики тока, для наилучших результатов измерения с помощью осциллографа.
Узнайте, как гибкость модульных осциллографов и развивающийся характер платформы PXI могут помочь вам добиться долгосрочного успеха при работе с Вашей системой тестирования.
Комплект документации по платформе
PXI 101
Основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.