Интерактивное ПО InstrumentStudio™

Осциллографы PXI представляют собой гибкие, программно определяемые приборы, которые являются достаточно универсальными для измерений в частотной и временной областях, и предоставляют множество режимов запуска, большой объем встроенной памяти и API программного драйвера, который включает функции потоковой обработки и анализа данных.