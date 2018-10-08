Использование быстро развивающейся технологии

FlexRIO использует встроенные возможности тактирования и синхронизации PXI, что обозначает, что Вы можете синхронизировать несколько модулей с фазовым искажением между каналами менее одной выборки. Модули FlexRIO со встроенным вводом-выводом также поддерживают технологию NI-TClk, которая упрощает программирование такой синхронизации.