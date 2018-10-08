Использование быстро развивающейся технологии

FlexRIO предоставляет вам новейшие высокоскоростные конверторы и технологии ПЛИС до того, как они будут широко доступны в готовых коммерческих приборах. Вы можете использовать FlexRIO для разработки приложений, которые требуют максимальной частоты дискретизации, ширины полосы, разрешения и количества каналов.
FlexRIO поможет Вам создать более быстрые преобразователи. Модули с Xilinx Kintex UltraScale FPGA и модуль LabVIEW FPGA вместе предоставляют ресурсы, необходимые Вам для разработки сложных алгоритмов, обработки в реальном времени данных, которыми обмениваются устройства ввода-вывода и ЦП, а также для практической реализации проектов аппаратного обеспечения.
Программное обеспечение FlexRIO обеспечивает необходимую гибкость для внедрения специализированных разработок на ПЛИС с нуля и поддержку запуска от внешних драйверов. Можно программировать ПЛИС с помощью LabVIEW FPGA или функции экспорта проектов Xilinx Vivado.
FlexRIO использует встроенные возможности тактирования и синхронизации PXI, что обозначает, что Вы можете синхронизировать несколько модулей с фазовым искажением между каналами менее одной выборки. Модули FlexRIO со встроенным вводом-выводом также поддерживают технологию NI-TClk, которая упрощает программирование такой синхронизации.
Модули FlexRIO со встроенным вводом-выводом используют PCI Express x8 Gen 3 для потоковой передачи данных со скоростью до 7 ГБ/сек по объединительной плате PXI. При взаимодействии с другим модулем в шасси одноранговая потоковая передача NI позволяет связываться напрямую, избегая прохождения данных через ЦП.
Национальный институт передовых промышленных наук и технологий использовал FlexRIO и LabVIEW для быстрого создания аналитической системы для наночастиц на основе масс-спектрометра.
Компания Furuno ускорила разработку, создание прототипа и оценку метеорологической РЛС, использовав FlexRIO вместо традиционного проектного подхода.
Узнайте о технологии преобразования, лежащей в основе новейшего трансивера FlexRIO и ее применением в радиолокационных системах.
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Истории успеха пользователей FlexRIO
Приборы FlexRIO предоставляют ПЛИС, прогаммируемые в LabVIEW, и высокопроизводительный ввод-вывод для задач, которым требуется больше, чем могут предоставить готовые коммерческие приборы. Посмотрите, как другие используют это для решения своих задач.
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