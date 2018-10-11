Интерактивное ПО InstrumentStudio™

PXI DMM поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для готовности к конфигурированию и измерениям. Вы можете сконфигурировать прибор и просмотреть мгновенные значения измерений на небольшой панели, или даже графически отобразить измерения в зависимости от времени на большой панели.
Благодаря разрешению 26 бит и высокоустойчивым измерениям метрологического класса с диапазоном напряжения от 10 нВ до 1 000 В, силы тока от 1 пА до 3 А и сопротивления от 10 мкОм до 5 ГОм, PXIe-4081 превосходит по характеристикам стандартные цифровые мультиметры.
Цифровые мультиметры NI предоставляют возможность полной настройки параметров измерения для установки приоритета скорости или точности путем программного регулирования калибровки АЦП, автоматической установки на ноль, времени успокоения и времени апертуры с помощью API-интерфейса драйвера устройства NI-DMM.
Цифровые мультиметры NI обеспечивают высокое качество измерений и сочетают функциональные возможности стандартных цифровых мультиметров и гальванически развязанного высоковольтного (1000 В) дигитайзера с частотой выборки до 1,8 МВыб/с, что в 36 раз больше по сравнению со стандартными цифровыми мультиметрами (50 кВыб/с).
Используйте цифровые мультиметры с различными коммутаторами PXI для экономичного расширения количества каналов. Аппаратное квитирование устраняет непроизводительные затраты на программное тактирование и связь по шине, обеспечивая сокращение времени тестирования и наиболее высокую производительность измерения.
Узнайте, каким образом цифровой мультиметр PXI поможет создать более интеллектуальную систему тестирования в ответ на повышение сложности устройств и требования по постоянному снижению стоимости тестирования.
Познакомьтесь с основами правильного использования цифрового мультиметра. Раздел включает общие типы измерений, основные характеристики, советы и рекомендации.
Узнайте, как заземление определяет способ подключения измерительной системы для получения наиболее точных результатов.
СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПЛАТФОРМЫ
PXI 101
Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью средства поддержки платформы PXI 101, включающего в себя архитектурные замечания, соответствующие примеры и показатели производительности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.