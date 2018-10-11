Интерактивное ПО InstrumentStudio™

PXI DMM поставляются с интерактивной программной лицевой панелью под названием InstrumentStudio для готовности к конфигурированию и измерениям. Вы можете сконфигурировать прибор и просмотреть мгновенные значения измерений на небольшой панели, или даже графически отобразить измерения в зависимости от времени на большой панели.