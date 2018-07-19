Знакомьтесь: Multisim for Designers

Multisim объединяет симуляцию SPICE и разработку схем в среду, оптимизированную для упрощения рутинных задач проектирования. Это помогает повысить производительность, минимизировать количество ошибок и сократить время до создания прототипа. При наличии библиотеки из 55 000 компонентов, проверенных производителем, и тесной интеграции с инструментами компоновки печатных плат Ultiboard1, Вы можете уверенно выполнять циклы проектирования, а также маркировать различия между компоновкой и принципиальной схемой. Для быстрого прототипирования, создания схем сопряжения и устранения неполадок электронных систем используйте Multisim совместно с Ultiboard. Пользователи Multisim с активным членством в стандартной программе обслуживания (SSP) могут перейти на новую версию.
Multisim предоставляет 20 видов расширенного анализа, что позволяет Вам более легко определить ограничения и точки снижения эффективности конструкции. Благодаря этому можно сократить число дорогостоящих циклов прототипирования печатных плат.
Интеграция с Ultiboard позволяет Multisim легко переходить от проекта к компоновке и ускорять разработку прототипа печатной платы.
Преимущества ПО
Стандартная программа обслуживания
Каждое приобретение включает возобновляемое однолетнее членство в Стандартной программе обслуживания (SSP) для ПО. Членство в SSP предлагает следующие возможности:
Лицензия Multisim на одно рабочее место может быть связана с конкретным лицом или идентификатором компьютера.
Программа многопользовательского сетевого лицензирования (VLP) предназначена для групп, которым требуется пять или более лицензий. Это снижает общую стоимость владения путем предоставления упорядоченного управления активами вашей организации.
Multisim Live предоставляет Вам симуляцию SPICE в любом месте и в любое время. Изучайте электронику с помощью интерактивной среды, подключенной к интернету и оптимизированной для работы с сенсорными экранами, которая работает на любом устройстве. Вы можете быстро превратить идею в симуляцию с помощью базы данных из более чем 30 000 схем, находящихся в сообществе. Попробуйте прямо сейчас, бесплатно!
1 Ultiboard - это программное обеспечение для разработки печатных плат и макетов, которое тесно интегрировано с Multisim для ускорения разработки прототипов. Ultiboard приобретается отдельно.