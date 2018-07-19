Знакомьтесь: Multisim for Designers

Multisim предоставляет инженерам инструменты моделирования, анализа и проектирования печатных плат на платформе SPICE. Они позволяют быстро проводить циклы проектирования и повышать производительность прототипов. Быстро преобразуйте схему в компоновку, чтобы сэкономить время и сократить количество циклов создания прототипа.

Узнать об особенностях Multisim for Designers

Multisim объединяет симуляцию SPICE и разработку схем в среду, оптимизированную для упрощения рутинных задач проектирования. Это помогает повысить производительность, минимизировать количество ошибок и сократить время до создания прототипа. При наличии библиотеки из 55 000 компонентов, проверенных производителем, и тесной интеграции с инструментами компоновки печатных плат Ultiboard1, Вы можете уверенно выполнять циклы проектирования, а также маркировать различия между компоновкой и принципиальной схемой. Для быстрого прототипирования, создания схем сопряжения и устранения неполадок электронных систем используйте Multisim совместно с Ultiboard. Пользователи Multisim с активным членством в стандартной программе обслуживания (SSP) могут ​перейти на новую версию.

Сокращение времени разработки с помощью быстрого воспроизведения схемы

Быстро создавайте, анализируйте и выполняйте циклы проектирования схем с помощью 55 000 компонентов, проверенных производителем, и 30 симулируемых настольных приборов.

Утверждение схемы на более ранних сроках с помощью расширенных видов анализа

Сократите число дорогостоящих циклов изменения прототипа с помощью 20 простых в настройке расширенных видов анализа, которые помогают на ранней стадии выявить ограничения и точки снижения эффективности конструкции.

Быстрый переход от схемы к прототипу печатной платы

Перейдите от проектирования и моделирования схем к быстрому прототипированию печатных плат и обратно. При помощи тесной интеграции с Ultiboard это можно сделать всего лишь в несколько кликов.

Что Вы можете сделать с помощью Multisim for Designers?

Выполнение расширенного анализа на ранней стадии процесса разработки

Multisim предоставляет 20 видов расширенного анализа, что позволяет Вам более легко определить ограничения и точки снижения эффективности конструкции. Благодаря этому можно сократить число дорогостоящих циклов прототипирования печатных плат.

Ускорение прототипирования путем простого перевода схемы в компоновку печатной платы

Интеграция с Ultiboard позволяет Multisim легко переходить от проекта к компоновке и ускорять разработку прототипа печатной платы.

Преимущества ПО

Стандартная программа обслуживания

Каждое приобретение включает возобновляемое однолетнее членство в Стандартной программе обслуживания (SSP) для ПО. Членство в SSP предлагает следующие возможности:

  • Техническая поддержка по телефону и электронной почте от дипломированных инженеров из Вашего региона
  • Автоматическое обновление версий для Multisim и Ultiboard
  • Доступ 24/7 к выбранному онлайн-обучению и виртуальным демонстрациям​​
  • Доступ к предыдущим версиям в случае, если вам нужно поделиться кодом с вашими коллегами

 

Какая версия подходит для Вашего проекта?

Multisim for Designers версия Base

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  • Рекомендуется для разработки простых схем
  • Включает более 47 000 компонентов и моделей, проверенных производителем
  • Включает доступ Multisim Live Premium (с активным SSP)
  • Интегрируется с компоновкой Ultiboard для быстрого прототипирования печатных плат

Multisim for Designers версия Full

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  • Рекомендуется для проектирования стандартных схем
  • Включает более 49 000 компонентов и моделей, проверенных производителем, 17 видов анализа, а также выражения в видах анализа
  • Включает функционал Multisim Base

Multisim for Designers Power версия Pro

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  • Рекомендуется для продвинутых исследований и разработки схем
  • Включает более 55 000 компонентов и моделей, проверенных производителем, и 20 видов анализа
  • Включает функционал Multisim Full

Как приобрести Multisim for Designers

Лицензия Multisim на одно рабочее место может быть связана с конкретным лицом или идентификатором компьютера.

Программа многопользовательского сетевого лицензирования (VLP) предназначена для групп, которым требуется пять или более лицензий. Это снижает общую стоимость владения путем предоставления упорядоченного управления активами вашей организации.

Не знаете, какой тип лицензии подходит именно вам?

Свяжитесь с нами​, и мы Вам поможем.

Повысить эффективность Multisim

Multisim Live предоставляет Вам симуляцию SPICE в любом месте и в любое время. Изучайте электронику с помощью интерактивной среды, подключенной к интернету и оптимизированной для работы с сенсорными экранами, которая работает на любом устройстве. Вы можете быстро превратить идею в симуляцию с помощью базы данных из более чем 30 000 схем, находящихся в сообществе. Попробуйте прямо сейчас, бесплатно!

ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

Ultiboard - это программное обеспечение для разработки печатных плат и макетов, которое тесно интегрировано с Multisim для ускорения разработки прототипов. Ultiboard приобретается отдельно.