Знакомьтесь: Multisim for Designers

Multisim объединяет симуляцию SPICE и разработку схем в среду, оптимизированную для упрощения рутинных задач проектирования. Это помогает повысить производительность, минимизировать количество ошибок и сократить время до создания прототипа. При наличии библиотеки из 55 000 компонентов, проверенных производителем, и тесной интеграции с инструментами компоновки печатных плат Ultiboard1, Вы можете уверенно выполнять циклы проектирования, а также маркировать различия между компоновкой и принципиальной схемой. Для быстрого прототипирования, создания схем сопряжения и устранения неполадок электронных систем используйте Multisim совместно с Ultiboard. Пользователи Multisim с активным членством в стандартной программе обслуживания (SSP) могут ​перейти на новую версию.

