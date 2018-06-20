Подключение, развертывание и управление распределенными системами для тестирования и измерений

Программное обеспечение SystemLink приносит видимые улучшения операционной эффективности и продуктивности, предоставляя Вам централизованный интерфейс управления подключенными устройствами, ПО и данными на основе Web. Несмотря на то, что SystemLink совместим с продуктами NI, такими как LabVIEW, TestStand и аппаратными системами, он также предлагает открытую архитектуру для использования широкого спектра программных и аппаратных технологий сторонних разработчиков.