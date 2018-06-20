Знакомьтесь: SystemLink™

SystemLink улучшает управление распределенными системами для тестирования и измерений, максимально увеличивая эффективность таких задач, как развертывание программного обеспечения, конфигурирование устройств, мониторинг системы и визуализация данных.

Подключение, развертывание и управление распределенными системами для тестирования и измерений

Программное обеспечение SystemLink приносит видимые улучшения операционной эффективности и продуктивности, предоставляя Вам централизованный интерфейс управления подключенными устройствами, ПО и данными на основе Web. Несмотря на то, что SystemLink совместим с продуктами NI, такими как LabVIEW, TestStand и аппаратными системами, он также предлагает открытую архитектуру для использования широкого спектра программных и аппаратных технологий сторонних разработчиков.

Возможности SystemLink

Управление системами

Конфигурирование и развертывание

Оптимизируйте эффективность задач конфигурирования системы, таких как развертывание программного обеспечения, управление устройствами и диагностика.

Состояние и производительность

Увеличьте время безотказной работы и производительность системы с помощью централизованных служб мониторинга, настраиваемых аварийных сигналов и процесса уведомления по электронной почте.

Службы визуализации данных

Визуализация и удаленные операции

Ускорьте решение задач мониторинга в реальном времени и интерфейсов удаленного оператора с помощью высокопроизводительных служб передачи данных и графических инструментов проектирования на основе конфигурации.

Облако SystemLink Cloud

С помощью службы, работающей на сервере NI, переместите визуализацию данных в облако. Оно позволяет публиковать данные на графических панелях и WebVI в на основе безопасной, высокопроизводительной архитектуры.

Автоматизация анализа результатов тестирования

Мониторинг тестирования

Повысьте эффективность тестирования и сведите к минимуму время простоя с помощью программного обеспечения, которое контролирует и сообщает о состоянии, результатах и операционных параметрах автоматизированных тестов.

Преимущества ПО

Стандартная программа обслуживания

Каждое приобретение включает возобновляемое однолетнее членство в Стандартной программе обслуживания (SSP) для ПО. Членство в SSP предлагает следующее:

  • Техническая поддержка по телефону и электронной почте от дипломированных инженеров из Вашего региона
  • Автоматическое обновление версии SystemLink
  • Доступ 24/7 к выбранному онлайн-обучению и виртуальным демонстрациям​​
  • Доступ к предыдущим версиям в случае, если вам нужно поделиться кодом с вашими коллегами

 

Станьте партнером SystemLink

SystemLink предоставляет партнерам NI мощную и открытую программную архитектуру для разработки специализированных продуктов и решений с возможностями управления распределенными системами.

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