Подключение, развертывание и управление распределенными системами для тестирования и измерений

Программное обеспечение SystemLink приносит видимые улучшения операционной эффективности и продуктивности, предоставляя Вам централизованный интерфейс управления подключенными устройствами, ПО и данными на основе Web. Несмотря на то, что SystemLink совместим с продуктами NI, такими как LabVIEW, TestStand и аппаратными системами, он также предлагает открытую архитектуру для использования широкого спектра программных и аппаратных технологий сторонних разработчиков.
Управление системами
Оптимизируйте эффективность задач конфигурирования системы, таких как развертывание программного обеспечения, управление устройствами и диагностика.
Увеличьте время безотказной работы и производительность системы с помощью централизованных служб мониторинга, настраиваемых аварийных сигналов и процесса уведомления по электронной почте.
Службы визуализации данных
Ускорьте решение задач мониторинга в реальном времени и интерфейсов удаленного оператора с помощью высокопроизводительных служб передачи данных и графических инструментов проектирования на основе конфигурации.
С помощью службы, работающей на сервере NI, переместите визуализацию данных в облако. Оно позволяет публиковать данные на графических панелях и WebVI в на основе безопасной, высокопроизводительной архитектуры.
Автоматизация анализа результатов тестирования
Повысьте эффективность тестирования и сведите к минимуму время простоя с помощью программного обеспечения, которое контролирует и сообщает о состоянии, результатах и операционных параметрах автоматизированных тестов.
Преимущества ПО
Стандартная программа обслуживания
Каждое приобретение включает возобновляемое однолетнее членство в Стандартной программе обслуживания (SSP) для ПО. Членство в SSP предлагает следующее:
SystemLink предоставляет партнерам NI мощную и открытую программную архитектуру для разработки специализированных продуктов и решений с возможностями управления распределенными системами.