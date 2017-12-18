Расширение Вашей измерительной системы

Быстро добавляйте в вашу защищенную распределенную систему DAQ больше измерений и каналов с помощью FieldDAQ. Эти устройства в защищенном исполнении позволяют проводить точные измерения даже при полном наборе сложных условий окружающей среды, при этом находясь максимально близко к датчикам.
Устройства FieldDAQ имеют степень защиты от проникновения до IP67, что означает, что они устойчивы к пыли и воде. Они также могут выдерживать диапазон температур от -40 ° C до 85 ° C, ударные нагрузки до 100g и вибрации до 10g.
FieldDAQ упрощает распределенные измерения с помощью Синхронизируемых по времени сетей (TSN), что обеспечивает точную синхронизацию на больших расстояниях и сводит к минимуму затраты на прокладку кабелей.
Программируйте FieldDAQ с помощью LabVIEW для визуализации и анализа сигналов из физического мира, чтобы принимать решения на основе полученных данных. Тесная интеграция с оборудованием, простое программирование и встроенные алгоритмы анализа позволяют LabVIEW упростить автоматизацию и настройку системы.
Ознакомьтесь с аппаратными, программными технологиями и технологиями механической обработки, которые делают CompactDAQ идеальной платформой для измерений.
Jaguar реализует комплексное решение для управления данными, чтобы организовать и проанализировать до 500 ГБ данных из более чем 200 распределенных устройств DAQ.
TSN обеспечивает единую открытую сетевую инфраструктуру посредством совмещения информационной и операционной технологий (ИТ и OT), предлагая управление и синхронизацию в реальном времени с помощью одной и той же сети Ethernet.
Руководство для инженера
Руководство по точному измерению с помощью датчиков
Изучите рекомендации по подключению датчиков к приборам, правильному согласованию сигналов и удалению потенциальных источников ошибок из Вашей системы.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.