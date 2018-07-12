Найти подходящее ПО для DAQ

Используйте многофункциональное устройство ввода-вывода PXI с требуемым уровнем ПО, чтобы настраиваемое приложение для измерения соответствовало Вашим потребностям. Один единственный драйвер связывает программное обеспечение с оборудованием - от измерений, настраиваемых без программирования, до индивидуально разработанных приложений со специализированным интерфейсом пользователя.
Благодаря многолетнему опыту исследований и разработок, многофункциональные модули ввода-вывода PXI могут гарантировать, что каждое измерение является очень точным и повторяемым. Вы можете быть уверены, что ваше устройство NI DAQ непрерывно обеспечивает надежную работу.
NI является создателем и ведущим поставщиком PXI, стандарта модульной аппаратуры с более чем 1500 устройствами от более чем 70 поставщиков.
Используя оборудование NI PXI DAQ, NASA создает передовую, распределенную и гибкую систему сбора данных для получения точных синхронизированных измерений.
Эта серия виртуальных демонстраций DAQ показывает вам, как использовать многофункциональное устройство ввода-вывода, от быстрого проведения измерения до написания простейшего приложения управления.
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАТФОРМЕ
PXI 101
Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.