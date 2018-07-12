Найти подходящее ПО для DAQ

Благодаря многолетнему опыту исследований и разработок, многофункциональные модули ввода-вывода PXI могут гарантировать, что каждое измерение является очень точным и повторяемым. Вы можете быть уверены, что ваше устройство NI DAQ непрерывно обеспечивает надежную работу.