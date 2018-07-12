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Знакомьтесь: Многофункциональное устройство ввода-вывода

Многофункциональные устройства ввода/вывода предоставляют множество вводов/выводов с различными каналами, частотой дискретизации, скоростью вывода и другие возможности для удовлетворения большинства основных потребностей области измерений. Эти устройства отлично подходят для широкого ряда промышленных областей применения, например автоматизации лабораторий, исследований и проверки разработок.

Найти подходящее ПО для DAQ

Используйте многофункциональное устройство ввода-вывода с требуемым уровнем ПО, чтобы настраиваемое приложение для измерения соответствовало Вашим потребностям. Один единственный драйвер связывает программное обеспечение с оборудованием - от измерений, настраиваемых без программирования, до индивидуально разработанных приложений со специализированным интерфейсом пользователя.

Делайте качественные измерения

Благодаря многолетнему опыту исследований и разработок, многофункциональные устройства ввода-вывода могут гарантировать, что каждое измерение является очень точным и повторяемым. Вы можете быть уверены, что ваше устройство NI DAQ непрерывно обеспечивает надежную работу.

Рекомендуемые материалы

ELVESYS, небольшой стартап, создал самую быструю в мире платформу обнаружения патогенных форм с использованием многофункционального устройства ввода-вывода и программного обеспечения LabVIEW для уменьшения времени и стоимости оперативной диагностики.

Отдел исследований и разработок NI вложил в многофункциональные устройства ввода-вывода многолетний опыт. Это обеспечивает точность, надежность и интеграцию ПО, ориентированные на простоту использования.

Эта серия виртуальных демонстраций DAQ показывает вам, как использовать многофункциональное устройство ввода-вывода, от быстрого проведения измерения до написания простейшего приложения управления.

Руководства по измерениям

Руководство для инженера по оцифровке аналоговых сигналов

Данное руководство представляет собой технический обзор процесса аналого-цифрового преобразования. Узнайте о типах дигитайзеров, соображениях по использованию каждого из них, и о практических вопросах, которые следует учитывать при выборе подходящего оборудования для конкретной задачи.

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Ресурсы технической поддержки

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта.

Найдите и загрузите драйверы поддерживаемых приборов.

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