Найти подходящее ПО для DAQ

Используйте многофункциональное устройство ввода-вывода с требуемым уровнем ПО, чтобы настраиваемое приложение для измерения соответствовало Вашим потребностям. Один единственный драйвер связывает программное обеспечение с оборудованием - от измерений, настраиваемых без программирования, до индивидуально разработанных приложений со специализированным интерфейсом пользователя.
Благодаря многолетнему опыту исследований и разработок, многофункциональные устройства ввода-вывода могут гарантировать, что каждое измерение является очень точным и повторяемым. Вы можете быть уверены, что ваше устройство NI DAQ непрерывно обеспечивает надежную работу.
ELVESYS, небольшой стартап, создал самую быструю в мире платформу обнаружения патогенных форм с использованием многофункционального устройства ввода-вывода и программного обеспечения LabVIEW для уменьшения времени и стоимости оперативной диагностики.
Отдел исследований и разработок NI вложил в многофункциональные устройства ввода-вывода многолетний опыт. Это обеспечивает точность, надежность и интеграцию ПО, ориентированные на простоту использования.
Эта серия виртуальных демонстраций DAQ показывает вам, как использовать многофункциональное устройство ввода-вывода, от быстрого проведения измерения до написания простейшего приложения управления.
Руководства по измерениям
Руководство для инженера по оцифровке аналоговых сигналов
Данное руководство представляет собой технический обзор процесса аналого-цифрового преобразования. Узнайте о типах дигитайзеров, соображениях по использованию каждого из них, и о практических вопросах, которые следует учитывать при выборе подходящего оборудования для конкретной задачи.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.