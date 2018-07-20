Как использовать DIAdem для исследования поведения электромеханических систем?

DIAdem помогает Вам исследовать электромеханические системы, чтобы уверенно понимать их поведение. Вы можете найти свои данные, понять и проанализировать их. А затем передать свои решения с помощью отчетов.
С помощью DIAdem быстро найдите и соберите воедино данные с разнообразных датчиков из различных источников. После загрузки данных синхронизируйте и воспроизведите их, чтобы понять, как они связаны между собой. Проанализируйте Ваши данные с помощью встроенных инженерных функций анализа или путем написания собственных формул. Передавайте Ваши результаты, создавая профессиональные отчеты с помощью простого редактора отчетов с поддержкой drag-and-drop и нескольких форматов экспорта.
DIAdem содержит интегрированный инструмент поиска данных, который устраняет недостатки ручного поиска в данных из разных источников. Используйте простые или сложные поисковые запросы, чтобы быстро находить и загружать данные из нескольких файлов, независимо от их формата или расположения.
С помощью DIAdem посмотрите, как взаимодействуют данные из всей системы. Легко просматривайте данные датчиков из нескольких каналов одновременно, чтобы сравнивать их и добавлять для их уточнения видео и данные GPS. Синхронизируйте и воспроизводите все данные, чтобы понять полную картину происходящего.
Используйте встроенные в DIAdem инженерные функции анализа или свои собственные формулы, чтобы преобразовать ваши данные в результаты. Функции анализа настраиваются мышью с помощью простого интерфейса, а Ваши результаты сохраняются в отдельных каналах, оставляя необработанные исходные данные в первоначальном виде.
Легко создавайте в DIAdem профессиональные настраиваемые шаблоны отчетов, используя редактор с поддержкой drag-and-drop. Экспортируйте отчеты в популярные форматы, такие как PDF, HTML и Microsoft PowerPoint. Повторно используйте Ваши шаблоны с новыми наборами данных для создания в Вашей организации стандартизированных и последовательных отчетов.