Как использовать DIAdem для исследования поведения электромеханических систем?

С помощью DIAdem быстро найдите и соберите воедино данные с разнообразных датчиков из различных источников. После загрузки данных синхронизируйте и воспроизведите их, чтобы понять, как они связаны между собой. Проанализируйте Ваши данные с помощью встроенных инженерных функций анализа или путем написания собственных формул. Передавайте Ваши результаты, создавая профессиональные отчеты с помощью простого редактора отчетов с поддержкой drag-and-drop и нескольких форматов экспорта.