Знакомьтесь: CompactRIO.

Точность, которая требуется Вам для того, чтобы доверять своим данным, обеспечивается превосходным качеством разработки аналоговых систем с помощью измерительных устройств NI и проприетарных технологий, таких как микросхема тактирования STC3 и драйверы ПЛИС. CompactRIO обеспечивает модульную архитектуру с согласованием сигналов, которая дает Вам возможность прямого подключения к датчикам, независимо от требований Вашего приложения. Некоторые контроллеры CompactRIO также поддерживают Синхронизирующиеся по времени сети (TSN), обновление стандартного протокола Ethernet. С помощью TSN вы можете упростить настройку системы, точно синхронизируя устройства по сети. TSN также обеспечивает планирование трафика в сети для детерминированной передачи данных, критичных ко времени, с низкой задержкой.