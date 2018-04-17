Знакомьтесь: CompactRIO.

Системы CompactRIO
Системы CompactRIO обеспечивают возможности высокопроизводительной обработки, согласованный ввод-вывод для различных типов датчиков и тесно интегрированную цепочку программных средств, которая делает их идеальными для задач Промышленного Интернета Вещей (IIoT), мониторинга и управления.
В системе CompactRIO контроллер с процессором и программируемой пользователем ПЛИС соединен с одним или несколькими модулями согласованного ввода/вывода, изготовленными NI или сторонними производителями. Эти модули обеспечивают прямое подключение датчиков и специальные функции. CompactRIO доступен как в прочном промышленном исполнении, так и в виде платы.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ CompactRIO
Изучите продукты NI, которые вы можете использовать для создания новой системы, или воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором для компоновки собственной системы CompactRIO.
Сочетает настраиваемое программное обеспечение с высокой скоростью обработки и возможностями ввода-выводами для любого приложения измерения, управления или мониторинга.
Совмещает процессор, программируемую ПЛИС, память и возможности ввода-вывода в небольшом устройстве для использования в специализированных встроенных изделиях.
Обеспечивают cоединение со многими датчиками и шинами. Поддерживают различные виды измерений, такие как температура, напряжение, сопротивление, частота звука и т. д.
Включает в себя набор программных продуктов с широким функционалом для удовлетворения различных Ваших потребностей: от интерактивных исследований до индивидуального проектирования.
Преодолейте традиционные проблемы программирования гетерогенных архитектур с помощью NI Linux Real-Time, модуля LabVIEW FPGA и драйвера NI-DAQmx. Благодаря этому сочетанию, Вы можете быстрее разрабатывать Вашу систему, программируя как процессор реального времени, так и ПЛИС с помощью одной интуитивно понятной цепочки программных инструментов. Сосредоточьтесь на решении задач, а не на задачах низкоуровневого программирования. Интегрированное удобное программное обеспечение снижает риски, повышает продуктивность и устраняет необходимость в создании и обслуживании драйверов ввода-вывода, ОС и другого промежуточного программного обеспечения.
Точность, которая требуется Вам для того, чтобы доверять своим данным, обеспечивается превосходным качеством разработки аналоговых систем с помощью измерительных устройств NI и проприетарных технологий, таких как микросхема тактирования STC3 и драйверы ПЛИС. CompactRIO обеспечивает модульную архитектуру с согласованием сигналов, которая дает Вам возможность прямого подключения к датчикам, независимо от требований Вашего приложения. Некоторые контроллеры CompactRIO также поддерживают Синхронизирующиеся по времени сети (TSN), обновление стандартного протокола Ethernet. С помощью TSN вы можете упростить настройку системы, точно синхронизируя устройства по сети. TSN также обеспечивает планирование трафика в сети для детерминированной передачи данных, критичных ко времени, с низкой задержкой.
CompactRIO производятся в корпусах и в виде плат, что позволяет удовлетворять потребности вашего приложения от прототипирования до крупномасштабного внедрения. Контроллеры CompactRIO созданы в соответствии со строгими принципами проектирования, а также проходят тщательное тестирование и проверку, что позволяет быть уверенными в их надежной работе в суровых промышленных условиях.
Используйте открытость ОС NI Linux Real-Time в тысячах приложений с открытым исходным кодом, готовых алгоритмах и примерах, одновременно сотрудничая с активным сообществом пользователей и разработчиков. Повысьте безопасность и надежность благодаря встроенной поддержке Linux с расширенными функциями безопасности, которая обеспечивает обязательное управление доступом посредством создания специализированных политик.
Благодаря тому, что оборудование оснащается взаимосвязанной и синхронизированной системой измерений и управления, открываются возможности, позволяющие повысить продолжительность работы, увеличить производительность и развивать инновации при одновременном сокращении расходов.
В этом решении пользователя от IHS Markit описано, как Duke Energy для повышения надежности автоматизированного мониторинга объектов и меньшими эксплуатационными расходами развернула 30 000 датчиков, использующих более 2000 систем CompactRIO.
FireFly использовала возможности реконфигурируемой архитектуры ввода-вывода LabVIEW (RIO) для разработки «интеллектуального» комбайна для сбора дерна, который позволяет увеличить скорость уборки на 20 процентов и снизить расход дизельного топлива на 50 процентов.
Содержит информацию о том, как подключать датчики к аппаратуре, осуществлять правильное согласование сигнала и устранять потенциальные источники ошибок в Вашей системе.
Изучите рекомендованные архитектуры и методы разработки для программирования контроллера CompactRIO.
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