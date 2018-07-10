Знакомьтесь: CompactDAQ

Системы CompactDAQ
Системы CompactDAQ представляют собой настраиваемое решение для инженеров, с помощью которого можно проводить электрические и физические измерения либо в настольном, либо в распределенном исполнении.
В системе CompactDAQ шасси подключается к ПК через USB или Ethernet, а затем дополняется одним или несколькими модулями ввода-вывода с согласованием сигнала, которые обеспечивают прямую связь с датчиком. Вы можете синхронизировать несколько шасси CompactDAQ для создания распределенной системы. Доступны варианты контроллера CompactDAQ, которые работают под управлением ОС Windows или ОС реального времени, и могут работать автономно.
КОМПОНЕНТЫ CompactDAQ
Изучите продукты NI, которые вы можете использовать для создания новой системы, или воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором для компоновки собственной системы CompactDAQ .
Предназначены для управления тактированием, синхронизацией и передачей данных между модулями ввода-вывода C-серии и внешними узлами.
Объединяет в себе многоядерный процессор с модульной системой ввода/вывода, стандартные возможности периферийного подключения и возможности отображения информации.
Подключается к различным датчикам и шинам. Выполняет измерения температуры, напряжения, сопротивления, звуковой частоты и т.д.
Имея линейку взаимно интегрированных программных продуктов, отвечает потребностям инженеров от интерактивных исследований до индивидуального проектирования.
Если Вам нужно интерактивно получать и исследовать данные, или Вы нуждаетесь в рабочем процессе на основе приложения, позволяющем настраивать тесты валидации, или Вам нужно запрограммировать полностью автоматизированную измерительную систему, CompactDAQ легко интегрируется с подходящим для вас программным обеспечением. CompactDAQ работает с DAQExpress ™, FlexLogger ™ и LabVIEW, поэтому Вы можете удовлетворить Ваши требования к разработке и тратить свое время тогда, когда это важно.
Точность, которая требуется Вам для того, чтобы доверять своим данным, обеспечивается превосходным качеством разработки аналоговых систем с помощью измерительных устройств NI и проприетарных технологий, таких как микросхема тактирования STC3. CompactDAQ обеспечивает модульную архитектуру с согласованием сигналов, которая дает Вам возможность прямого подключения к датчикам, независимо от требований Вашего приложения. Некоторые шасси CompactDAQ также поддерживают технологию Синхронизирующихся по времени сетей (TSN). Это расширение стандарта Ethernet, обеспечивающее синхронизацию и передачу данных между несколькими шасси. Поэтому нет необходимости в отдельном тактировании и проводах для подачи сигналов запуска.
Программное обеспечение драйвера NI-DAQmx выходит далеко за рамки основного драйвера DAQ для повышения продуктивности и производительности при сборе данных и разработке приложений для управления. NI-DAQmx позволяет вам указывать каждую деталь Вашей системы DAQ (включая устройства согласования сигнала NI), от конфигурирования устройства и настройки тактирования до низкоуровневой ОС и управления устройствами. Все это производится с помощью одного простого API. Драйвер NI-DAQmx совместим со всем оборудованием NI DAQ, поэтому один и тот же код может ссылаться на разные устройства без изменений кода. NI-DAQmx работает с LabVIEW, DAQExpress, LabWindows ™/CVI, C/C++, Visual Basic, Visual Basic .NET и C#.
Убедитесь, что вы установили свою систему и описали ее характеристики в соответствии с точными требованиями Вашей задачи, а также подробной и полной документацией NI для продукта. Затем с помощью активного и растущего сообщества на форумах NI, прямой связи с инженерами NI в Вашем регионе, а также обучения онлайн и под руководством инструкторов, минимизируйте время устранения неполадок. И наконец, поддерживайте точность измерений с помощью NIST- и заводской калибровок.
С помощью CompactDAQ создайте высокопроизводительную компактную систему тестирования выхлопных газов для крупных профессиональных автомобилей.
С помощью этих видеороликов узнайте, как начать работу с CompactDAQ и LabVIEW.
Измерения температуры, вибрации, деформации, нагрузки и звука требуют специальных датчиков с особыми требованиями.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ CompactDAQ
Это руководство рассказывает о составных частях систем CompactDAQ, а также практических соображениях относительно питания, монтажа, корпусов и заземления.
Содержит информацию о том, как подключать датчики к аппаратуре, осуществлять правильное согласование сигнала и устранять потенциальные источники ошибок в Вашей системе.
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