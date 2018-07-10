Знакомьтесь: CompactDAQ

Программное обеспечение драйвера NI-DAQmx выходит далеко за рамки основного драйвера DAQ для повышения продуктивности и производительности при сборе данных и разработке приложений для управления. NI-DAQmx позволяет вам указывать каждую деталь Вашей системы DAQ (включая устройства согласования сигнала NI), от конфигурирования устройства и настройки тактирования до низкоуровневой ОС и управления устройствами. Все это производится с помощью одного простого API. Драйвер NI-DAQmx совместим со всем оборудованием NI DAQ, поэтому один и тот же код может ссылаться на разные устройства без изменений кода. NI-DAQmx работает с LabVIEW, DAQExpress, LabWindows ™/CVI, C/C++, Visual Basic, Visual Basic .NET и C#.