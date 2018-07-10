На главную Приобрести Системы CompactDAQ

Системы CompactDAQ

Системы CompactDAQ представляют собой настраиваемое решение для инженеров, с помощью которого можно проводить электрические и физические измерения либо в настольном, либо в распределенном исполнении.

Знакомьтесь: CompactDAQ

В системе CompactDAQ шасси подключается к ПК через USB или Ethernet, а затем дополняется одним или несколькими модулями ввода-вывода с согласованием сигнала, которые обеспечивают прямую связь с датчиком. Вы можете синхронизировать несколько шасси CompactDAQ для создания распределенной системы. Доступны варианты контроллера CompactDAQ, которые работают под управлением ОС Windows или ОС реального времени, и могут работать автономно.

КОМПОНЕНТЫ CompactDAQ

Изучите продукты NI, которые вы можете использовать для создания новой системы, или воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором для компоновки собственной системы CompactDAQ .

Предназначены для управления тактированием, синхронизацией и передачей данных между модулями ввода-вывода C-серии и внешними узлами.

Объединяет в себе многоядерный процессор с модульной системой ввода/вывода, стандартные возможности периферийного подключения и возможности отображения информации.

Подключается к различным датчикам и шинам. Выполняет измерения температуры, напряжения, сопротивления, звуковой частоты и т.д.

Имея линейку взаимно интегрированных программных продуктов, отвечает потребностям инженеров от интерактивных исследований до индивидуального проектирования.

Основные характеристики CompactDAQ

Непрерывная интеграция ПО для удовлетворения Ваших потребностей при разработке

Если Вам нужно интерактивно получать и исследовать данные, или Вы нуждаетесь в рабочем процессе на основе приложения, позволяющем настраивать тесты валидации, или Вам нужно запрограммировать полностью автоматизированную измерительную систему, CompactDAQ легко интегрируется с подходящим для вас программным обеспечением. CompactDAQ работает с DAQExpress ™, FlexLogger ™ и LabVIEW, поэтому Вы можете удовлетворить Ваши требования к разработке и тратить свое время тогда, когда это важно.

Корректные, точно тактированные данные, которым Вы можете доверять

Точность, которая требуется Вам для того, чтобы доверять своим данным, обеспечивается превосходным качеством разработки аналоговых систем с помощью измерительных устройств NI и проприетарных технологий, таких как микросхема тактирования STC3. CompactDAQ обеспечивает модульную архитектуру с согласованием сигналов, которая дает Вам возможность прямого подключения к датчикам, независимо от требований Вашего приложения. Некоторые шасси CompactDAQ также поддерживают технологию Синхронизирующихся по времени сетей (TSN). Это расширение стандарта Ethernet, обеспечивающее синхронизацию и передачу данных между несколькими шасси. Поэтому нет необходимости в отдельном тактировании и проводах для подачи сигналов запуска.

Расширенные возможности драйверов для большей продуктивности и производительности

Программное обеспечение драйвера NI-DAQmx выходит далеко за рамки основного драйвера DAQ для повышения продуктивности и производительности при сборе данных и разработке приложений для управления. NI-DAQmx позволяет вам указывать каждую деталь Вашей системы DAQ (включая устройства согласования сигнала NI), от конфигурирования устройства и настройки тактирования до низкоуровневой ОС и управления устройствами. Все это производится с помощью одного простого API. Драйвер NI-DAQmx совместим со всем оборудованием NI DAQ, поэтому один и тот же код может ссылаться на разные устройства без изменений кода. NI-DAQmx работает с LabVIEW, DAQExpress, LabWindows ™/CVI, C/C++, Visual Basic, Visual Basic .NET и C#.

Поддержка мирового уровня и полный комплект документации

Убедитесь, что вы установили свою систему и описали ее характеристики в соответствии с точными требованиями Вашей задачи, а также подробной и полной документацией NI для продукта. Затем с помощью активного и растущего сообщества на форумах NI, прямой связи с инженерами NI в Вашем регионе, а также обучения онлайн и под руководством инструкторов, минимизируйте время устранения неполадок. И наконец, поддерживайте точность измерений с помощью NIST- и заводской калибровок.

Рекомендуемые материалы

С помощью CompactDAQ создайте высокопроизводительную компактную систему тестирования выхлопных газов для крупных профессиональных автомобилей.

С помощью этих видеороликов узнайте, как начать работу с CompactDAQ и LabVIEW.

Измерения температуры, вибрации, деформации, нагрузки и звука требуют специальных датчиков с особыми требованиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ CompactDAQ

Руководство по сборке CompactDAQ

Это руководство рассказывает о составных частях систем CompactDAQ, а также практических соображениях относительно питания, монтажа, корпусов и заземления.

Руководство для инженера по оцифровке аналоговых сигналов

Содержит информацию о том, как подключать датчики к аппаратуре, осуществлять правильное согласование сигнала и устранять потенциальные источники ошибок в Вашей системе.

Торговый знак LabWindows используется по лицензии корпорации Майкрософт. Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.