Многофункциональные устройства ввода-вывода для измерения на базе ПК

Бюджетные многофункциональные устройства NI для сбора данных
Для принятия ключевых решений и совершения открытий вы полагаетесь на результаты измерений. Бюджетные многофункциональные USB-устройства ввода-вывода NI обеспечивают качественные измерения по цене простейших решений.
|USB-6003
|USB-6002
|USB-6001
|USB-6000
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|Количество несимметричных/дифференциальных каналов аналогового ввода
|8/4
|8/4
|8/4
|8/0
|Максимальная частота дискретизации
|100 кВыб/с
|50 кВыб/с
|20 кВыб/с
|10 кВыб/с
|Разрешение аналогового ввода
|16 бит
|16 бит
|14 бит
|12 бит
|Абсолютная погрешность аналогового ввода
|6 мВ
|6 мВ
|6 мВ
|26 мВ
|Количество каналов аналогового вывода
|2
|2
|2
|0
|Максимальная частота генерации
|5 кВыб/с
|5 кВыб/с
|5 кВыб/с
|-
|Количество двунаправленных цифровых каналов
|13
|13
|13
|4
|Техническая спецификация и характеристики
|Техническая спецификация и
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Руководство по точному измерению с помощью датчиков
Качественное оборудование гарантирует надежность и результативность работы
Многофункциональное оборудование и ПО для сбора данных является универсальным инструментом для применения как в простейших измерениях в научной лаборатории, так и в автоматизации экспериментов с высокой точностью. В настоящем руководстве рассматривается выполнение точных измерений с помощью датчиков при одновременном сокращении потенциальных источников погрешностей в системе.
Такие USB-устройства сбора данных включают поддержку ПО и ресурсы для начала работы в различных средах разработки приложений и языках программирования.
Основные преимущества:
С помощью включенного в комплект прикладного программного обеспечения DAQExpress Вы можете быстро настроить свой измерительный прибор для интерактивной записи, просмотра и изучения данных. Обеспечивается удобное начало работы без необходимости программирования за счет встроенных панелей для измерений. Также при необходимости внесения пользовательских настроек можно легко произвести программирование.
Включенный в комплект драйвер NI-DAQmx позволяет использовать различные, полностью поддерживаемые языки программирования, такие как ANSI C, Visual C# .NET, Visual Basic .NET и G в LabVIEW для более сложных задач измерения и автоматизации.
Elvesys, небольшой французский стартап, работающий с технологиями раннего обнаружения патогенных форм, использовал оборудование сбора данных NI USB-6003 и ПО LabVIEW, чтобы создать самую быструю в мире платформу для обнаружения болезнетворных микробов.
Измерьте напряжение с помощью аналогового ввода и включите светодиод с помощью цифрового вывода. Для этого используйте USB-6001, запрограммированный на ANSI C.
Подсчитайте фронты сигнала и включите несколько светодиодов с помощью цифрового вывода. Используйте для этого USB-6002, запрограммированный на Visual C#.
Передайте цифровой сигнал запуска с помощью кнопки и генерируйте звуковую частоту с помощью аналогового вывода с аппаратным тактированием. Используйте для этого USB-6003, запрограммированный в LabVIEW.
С помощью недорогого многофункционального устройства сбора данных, ресурсов для начала работы и широкого онлайн-сообщества получите доступ к примерам для конкретных областей применения.