Многофункциональные устройства ввода-вывода для измерения на базе ПК

Многофункциональное оборудование и ПО для сбора данных является универсальным инструментом для применения как в простейших измерениях в научной лаборатории, так и в автоматизации экспериментов с высокой точностью. В настоящем руководстве рассматривается выполнение точных измерений с помощью датчиков при одновременном сокращении потенциальных источников погрешностей в системе.