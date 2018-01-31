Бюджетные многофункциональные устройства NI для сбора данных

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Для принятия ключевых решений и совершения открытий вы полагаетесь на результаты измерений. Бюджетные многофункциональные USB-устройства ввода-вывода NI обеспечивают качественные измерения по цене простейших решений.

Настраиваемое программное обеспечение
Точное, надежное оборудование
Поддержка от активного сообщества

Сравнение различных бюджетных многофункциональных USB-устройств ввода-вывода NI

  USB-6003 USB-6002 USB-6001 USB-6000
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Количество несимметричных/дифференциальных каналов аналогового ввода 8/4 8/4 8/4 8/0
Максимальная частота дискретизации 100 кВыб/с 50 кВыб/с 20 кВыб/с 10 кВыб/с
Разрешение аналогового ввода 16 бит 16 бит 14 бит
 12 бит
Абсолютная погрешность аналогового ввода 6 мВ 6 мВ
 6 мВ 26 мВ
Количество каналов аналогового вывода 2 2 2 0
Максимальная частота генерации 5 кВыб/с 5 кВыб/с 5 кВыб/с
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Количество двунаправленных цифровых каналов 13 13 13 4
Техническая спецификация и характеристики Техническая спецификация и
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Руководство по точному измерению с помощью датчиков

Качественное оборудование гарантирует надежность и результативность работы

Многофункциональное оборудование и ПО для сбора данных является универсальным инструментом для применения как в простейших измерениях в научной лаборатории, так и в автоматизации экспериментов с высокой точностью. В настоящем руководстве рассматривается выполнение точных измерений с помощью датчиков при одновременном сокращении потенциальных источников погрешностей в системе.

Многофункциональные устройства ввода-вывода для измерения на базе ПК

Такие USB-устройства сбора данных включают поддержку ПО и ресурсы для начала работы в различных средах разработки приложений и языках программирования.

 

Основные преимущества:

  • Удобная установка с помощью USB-подключения с питанием от шины
  • Прикладное программное обеспечение DAQExpress™
  • Комплексный API для разработки пользовательских приложений в LabVIEW, C, C++, Visual Basic, .NET и Python
  • Компактность и небольшой вес

Сопутствующее ПО для быстрого проведения измерений в комплекте

С помощью включенного в комплект прикладного программного обеспечения DAQExpress Вы можете быстро настроить свой измерительный прибор для интерактивной записи, просмотра и изучения данных. Обеспечивается удобное начало работы без необходимости программирования за счет встроенных панелей для измерений. Также при необходимости внесения пользовательских настроек можно легко произвести программирование.

Варианты программного обеспечения для удовлетворения нужд клиентов

Включенный в комплект драйвер NI-DAQmx позволяет использовать различные, полностью поддерживаемые языки программирования, такие как ANSI C, Visual C# .NET, Visual Basic .NET и G в LabVIEW для более сложных задач измерения и автоматизации.

Разработка системы, позволяющей обнаружить болезнетворные организмы при помощи бюджетного устройства сбора данных

Elvesys, небольшой французский стартап, работающий с технологиями раннего обнаружения патогенных форм, использовал оборудование сбора данных NI USB-6003 и ПО LabVIEW, чтобы создать самую быструю в мире платформу для обнаружения болезнетворных микробов.

Рекомендованные материалы

Измерьте напряжение с помощью аналогового ввода и включите светодиод с помощью цифрового вывода. Для этого используйте USB-6001, запрограммированный на ANSI C.

Подсчитайте фронты сигнала и включите несколько светодиодов с помощью цифрового вывода. Используйте для этого USB-6002, запрограммированный на Visual C#.

Передайте цифровой сигнал запуска с помощью кнопки и генерируйте звуковую частоту с помощью аналогового вывода с аппаратным тактированием. Используйте для этого USB-6003, запрограммированный в LabVIEW.

С помощью недорогого многофункционального устройства сбора данных, ресурсов для начала работы и широкого онлайн-сообщества получите доступ к примерам для конкретных областей применения.