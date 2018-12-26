Управление системами и данными

Создание времячувствительных сетей (Time-Sensitive Networking, TSN) крайне важно для таких случаев промышленного применения, как управление процессами и машинами, для которых малая задержка при обмене данными и минимальная погрешность синхронизации крайне важны для обеспечения тех требований, которые предъявляются к управлению в контурах с обратной связью. На примере сети TSN на стенде компании IIC продемонстрированы технологии, разработанные более чем 10 компаниями, принявшими участие в создании этой сети.