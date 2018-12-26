Управление системами и данными

Лаборатория промышленного IoT компании NI
Лаборатория промышленного IoT, расположенная в глобальной штаб-квартире NI в Остине, штат Техас, представляет собой рабочую демонстрацию технологий, решений и системных архитектур промышленного Интернета вещей (IIoT), которые будут определять будущее отрасли таким, каким мы его представляем.
Более совершенные процессы управления автоматизированными операциями тестирования приводят к значительной экономии времени и затрат для организаций при развертывании распределенных систем тестирования. Эта демонстрация показывает, как компании могут подключать, управлять и оптимизировать несколько распределенных автоматизированных систем тестирования и измерения с помощью веб-приложения, работающего на централизованном сервере и доступного из любой точки мира.
Демонстрация мониторинга состояния и профилактического технического обслуживания, основанная на установке из насоса/двигателя, применяет технологии IoT к крупным объектам, объединяя платформы для сбора данных, аналитики, вычислений на оконечных устройствах и программных технологий. Это помогает предприятиям принимать более обоснованные решения, что позволяет поддерживать работоспособность их объектов при одновременном снижении затрат на обслуживание.
Создание времячувствительных сетей (Time-Sensitive Networking, TSN) крайне важно для таких случаев промышленного применения, как управление процессами и машинами, для которых малая задержка при обмене данными и минимальная погрешность синхронизации крайне важны для обеспечения тех требований, которые предъявляются к управлению в контурах с обратной связью. На примере сети TSN на стенде компании IIC продемонстрированы технологии, разработанные более чем 10 компаниями, принявшими участие в создании этой сети.