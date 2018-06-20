Компетенции NI

Тестирование устройств беспроводной связи
Новые стандарты беспроводных технологий, в дополнение к повышению популярности беспроводных устройств, усложняют их конструкцию, хотя при этом снижают ценовые ожидания. Учитывая повышение расходов, изготовителям нужны системы тестирования с оптимизированной производительностью.
Беспроводная связь, ведомая главным образом Интернетом вещей (IoT) и огромным числом новых стандартов беспроводных технологий, стала стандартом для подключаемых устройств. Компания National Instruments создает быстрые и экономически эффективные решения для тестирования устройств беспроводной связи, позволяющие создавать инновационные и высокопроизводительные продукты. Устройства NI упрощают параллельное тестирование, сокращают время тестирования и снижают затраты на тестирование. Решения по тестированию NI охватывают все сферы от сертификации до массового производства, стандарты от 5G и 802.11ax до NFC беспроводной зарядки. Векторный трансивер NI (VST) обеспечивает быстрое и точное тестирование широкого диапазона устройств беспроводной связи, включая точки доступа WLAN, мобильные телефоны, информационно-развлекательные системы и многое другое.
5G требует другого подхода к тестированию, нежели предыдущие беспроводные технологии. Узнайте о планах реализации 5G.
Qualcomm Atheros увеличивает скорость тестирования и область покрытия беспроводных локальных сетей (WLAN) с помощью VST, что позволяет быстрее внедрять инновации и сократить затраты по сравнению с традиционными приборами, поддерживающими стоечную архитектуру.
VST выполняет быстрые и точные измерения по стандарту высокоэффективной беспроводной передачи данных 802.11ac/ax.
Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.
Комплект материалов
Стандарт высокоэффективной беспроводной сети: 802.11ax
больше о перспективном стандарте IEEE 802.11ax высокоэффективной беспроводной сети (HEW), основных инновациях в стандартах связи Wi-Fi, а также задачах, возникающих при тестировании устройств на его основе.