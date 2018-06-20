Компетенции NI

Беспроводная связь, ведомая главным образом Интернетом вещей (IoT) и огромным числом новых стандартов беспроводных технологий, стала стандартом для подключаемых устройств. Компания National Instruments создает быстрые и экономически эффективные решения для тестирования устройств беспроводной связи, позволяющие создавать инновационные и высокопроизводительные продукты. Устройства NI упрощают параллельное тестирование, сокращают время тестирования и снижают затраты на тестирование. Решения по тестированию NI охватывают все сферы от сертификации до массового производства, стандарты от 5G и 802.11ax до NFC беспроводной зарядки. Векторный трансивер NI (VST) обеспечивает быстрое и точное тестирование широкого диапазона устройств беспроводной связи, включая точки доступа WLAN, мобильные телефоны, информационно-развлекательные системы и многое другое.