Будущее беспроводной связи

5G New Radio (NR) для беспроводной связи
5G New Radio (NR) с новыми полосами частот, более широкой полосой и новой технологией формирования луча ставит сложные задачи разработки и тестирования, которые требуют мощных инструментов для ускорения появления инноваций.
Сеть передачи данных нового поколения — это не только более высокая скорость и пропускная способность. Речь идет о непрерывном взаимодействии в реальном времени между людьми и миллиардами интеллектуальных устройств. Беспроводная технология 5G обещает многообразный, надежный мир с очень высокой плотностью подключенных устройств. Но, с точки зрения новых диапазонов, более широкой полосы, и новой технологии формирования луча, 5G New Radio (NR) ставит более сложные задачи по разработке, прототипированию и тестированию. С помощью примеров со всего мира получите всестороннее представление о технологиях, которые используются при исследованиях, чтобы ускорить прототипирование и разработку.
Программно-определяемая приемо-передающая система (SDR) миллиметрового диапазона радиоволн работает в частотном диапазоне 27,5–29,5 и 71–76 ГГц, обеспечивая зондирование канала и двусторонний MIMO в режиме реального времени.
Связь между устройствами (D2D) обеспечивает новый принцип связи на базе устройств, который не требует, чтобы транспортные средства следующего поколения взаимодействовали с сетевой инфраструктурой.
В 15м выпуске 3GPP появилось официальное определение стандарта мобильной связи 5G NR. Узнайте о новых функциях и решениях в рамках стандарта для разработки и тестирования.
Справочник по ресурсам
Справочник по ресурсам 3GPP
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