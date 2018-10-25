Будущее беспроводной связи

Сеть передачи данных нового поколения — это не только более высокая скорость и пропускная способность. Речь идет о непрерывном взаимодействии в реальном времени между людьми и миллиардами интеллектуальных устройств. Беспроводная технология 5G обещает многообразный, надежный мир с очень высокой плотностью подключенных устройств. Но, с точки зрения новых диапазонов, более широкой полосы, и новой технологии формирования луча, 5G New Radio (NR) ставит более сложные задачи по разработке, прототипированию и тестированию. С помощью примеров со всего мира получите всестороннее представление о технологиях, которые используются при исследованиях, чтобы ускорить прототипирование и разработку.