Предотвращение сбоев оборудования на участке

Мониторинг состояния
Тяжелое оборудование имеет большие размеры и отличается конструктивной сложностью. Планирование ремонтных работ и устранение неисправностей на ранних этапах помогут сэкономить денежные средства и время. Системы мониторинга состояния позволяют инженерам отслеживать состояние оборудования и избежать простоев.
Тяжелое оборудование еще сложнее обслуживать, когда оно находится на другой стороне Земного шара, перемещается, или и то, и другое. Время простоя выливается в задержки и, возможно, штрафы. Планирование и материально-техническое обеспечение помогают вовремя доставить в нужное место сотрудников с требуемым оборудованием для измерения или ремонта. Программное обеспечение для профилактического обслуживания отслеживает все, от подшипников колес на железнодорожных вагонах до редукторов на карьерных машинах для добычи открытым способом. Оно помогает избежать логистической нагрузки и потери прибыли, предоставив эксперту нужные данные и подготавливая Ваш бизнес к будущему аналитики, машинного обучения и профилактического обслуживания. Готовы ли вы к новому шагу вперед?
Удаленная диагностика помогает группам обслуживания просматривать данные о состоянии для всех своих распределенных объектов. Это помогает принимать более правильные решения, где размещать ценные ресурсы, такие как эксперты по объектам, оборудование для устранения неполадок и запасные части.
Для повышения надежности своей железнодорожной сети лондонский метрополитен использовал измерительные системы CompactRIO и LabVIEW, экономя 39 000 пассажиро-часов в год.
CADETECH разработала высокоспециализированную систему непрерывного мониторинга, позволяющую разработать стратегию интеллектуального обслуживания критически важных электромеханических горных экскаваторов.
Выявление сбоев до того, как они произойдут в конической планетарной коробке передач трансмиссионной системы роторного многоковшового экскаватора KWK-1500 предотвращает дорогостоящие простои.
Сеть ассоциативных партнеров включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, ассоциативные партнеры NI имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
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