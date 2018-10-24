Предотвращение сбоев оборудования на участке

Тяжелое оборудование еще сложнее обслуживать, когда оно находится на другой стороне Земного шара, перемещается, или и то, и другое. Время простоя выливается в задержки и, возможно, штрафы. Планирование и материально-техническое обеспечение помогают вовремя доставить в нужное место сотрудников с требуемым оборудованием для измерения или ремонта. Программное обеспечение для профилактического обслуживания отслеживает все, от подшипников колес на железнодорожных вагонах до редукторов на карьерных машинах для добычи открытым способом. Оно помогает избежать логистической нагрузки и потери прибыли, предоставив эксперту нужные данные и подготавливая Ваш бизнес к будущему аналитики, машинного обучения и профилактического обслуживания. Готовы ли вы к новому шагу вперед?