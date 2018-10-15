1. Использование Удаленного измерения для компенсации влияния сопротивления проводов

Калибровка необходима для того, чтобы Ваш прибор мог достигнуть своих заявленных технических характеристик. Многие знакомы с внешней калибровкой, когда ваше устройство отправляется в метрологическую лабораторию для коррекции сдвига параметров с течением времени. Но еще одна форма калибровки, называемая самокалибровкой, столь же важна и помогает прибору корректно работать при изменении температуры устройства. Небольшие изменения комнатной температуры в Вашей лаборатории либо тестирование Вашего устройства вне рабочего диапазона температур могут иметь серьезные последствия для Ваших измерений. Самокалибровка гарантирует, что Ваши измерения будут точными каждый раз.