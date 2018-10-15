1. Использование Удаленного измерения для компенсации влияния сопротивления проводов

5 лучших примеров использования, позволяющих максимально увеличить производительность измерений постоянного тока
При обычном 2-проводном измерении не учитывается сопротивление Ваших проводов. Это приводит к падению напряжения на проводах и ошибке в измерениях. Влияние сопротивления проводов особенно заметно при проведении низкоомных и низковольтных измерений. Удаленное измерение - это 4-проводная измерительная схема, предназначенная для противодействия влиянию сопротивления проводов. При использовании удаленного измерения один набор проводов передает выходной ток, а другой набор проводов измеряет напряжение непосредственно на выводах тестируемого устройства (DUT). Это позволяет прибору компенсировать падение напряжения и улучшить результаты измерений.
Основным источником ошибки по напряжению смещения является тепловая ЭДС, которая возникает, когда два разнородных металла при разных температурах контактируют друг с другом. Это образует термопару, которая создает напряжение в измерительной цепи. Ошибка из-за тепловой ЭДС обычно находится в диапазоне нескольких микровольт, что делает ее важным фактором при проведении измерений низкого напряжения или низкого сопротивления. Два метода, которые устраняют напряжение смещения и улучшают точность результатов - это компенсация смещения и реверс тока.
Шум в Вашу измерительную систему могут вносить различные источники, такие как электромагнитные помехи или паразитные емкости. Электромагнитные помехи могут исходить от таких объектов, как радио AM/FM, телевидение или линии электропередачи. Паразитная емкость возникает, когда заряженный объект находится близко к Вашей измерительной цепи. Это может проявляться в виде колебаний шума или смещения результата Вашего измерения. Уменьшает эти ошибки добавление экранирования к Вашей измерительной системе. Результатом будет измерение Вашим прибором более чистого сигнала.
Защита представляет собой проводящий слой, установленный между клеммами низкого и высокого потенциалов Вашего измерительного устройства, который соединен с тем же проводником, что и терминал высокого потенциала. В то время, как экранировка защищает от внешних источников электромагнитных помех, защита предотвращает прохождение тока утечки между экраном и измерительной цепью. Это особенно важно для слаботочных измерений. В качестве дополнительного преимущества, защитный слой уменьшает влияние паразитной емкости от экранировки, что улучшает время успокоения сигнала.
Калибровка необходима для того, чтобы Ваш прибор мог достигнуть своих заявленных технических характеристик. Многие знакомы с внешней калибровкой, когда ваше устройство отправляется в метрологическую лабораторию для коррекции сдвига параметров с течением времени. Но еще одна форма калибровки, называемая самокалибровкой, столь же важна и помогает прибору корректно работать при изменении температуры устройства. Небольшие изменения комнатной температуры в Вашей лаборатории либо тестирование Вашего устройства вне рабочего диапазона температур могут иметь серьезные последствия для Ваших измерений. Самокалибровка гарантирует, что Ваши измерения будут точными каждый раз.
Технический документ
Максимальное увеличение производительности измерения постоянного тока
Из этого руководства Вы узнаете, как повысить точность измерения и качество продукции для ИС управления питанием, ВЧ усилителей мощности и др. Глубже изучите 5 рекомендаций, описанные выше, и получите представление о следующих темах:
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