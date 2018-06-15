Полупроводниковая промышленность

ТЕСТИРОВАНИЕ ВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ (RFIC)

В результате развития беспроводных технологий и роста требований по времени выхода на рынок инженерам необходим более быстрый и гибкий подход для тестирования ВЧ интегральных схем (RFIC) для сокращения стоимости разработки и тестирования.