Полупроводниковая промышленность
Требования полупроводниковой технологии зачастую опережают возможности, которые обеспечивает стандартная система автоматизированного контроля для тестирования аналоговых, высокочастотных устройств и устройств для обработки сигналов смешанного типа.
Платформенный поход на всех стадиях, от определения характеристик до производства, предоставляет высокопроизводительные решения для тестирования с оптимальной стоимостью для тестирования смешанных и ВЧ сигналов.
Заказчики решений NI по испытанию полупроводников сообщают о 10-кратном сокращении времени тестирования с сохранением требований к измерениям и характеристикам.
Продукты NI гарантируют лучшую в отрасли точность измерений с поддержкой калибровки и системных сервисов для обеспечения долгосрочной производительности.
Система тестирования полупроводниковых приборов NI (NI STS) с помощью технологии интегрированных устройств (IDT) способна тестировать широкий ряд типов устройств с сохранением высокой производительности испытаний и масштабируемости для будущих задач.
Для тестирования интеллектуальных устройств организации переходят с традиционной системы автоматизированного контроля и стандартных контрольно-измерительных приборов на платформенный подход.
Узнайте о том, как приборы PXI для работы с цифровыми последовательностями предоставляют цифровые возможности полупроводниковых устройств ATE для открытой платформы PXI.