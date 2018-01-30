Увеличение скорости разработки

Благодаря простой интеграции гибкой аппаратной и производительной программной составляющих от одного поставщика можно быстрее создавать системы для измерения и управления. Программное обеспечение компании NI и аппаратура ввода-вывода работают совместно, поэтому можно не тратить время на мелочи и сосредоточиться на более быстром проектировании более качественных систем.