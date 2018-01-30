Увеличение скорости разработки

Платформа NI
NI ускоряет процесс разработки, предоставляя открытую платформу на базе программного обеспечения, которая позволяет использовать модульное оборудование и обширную экосистему.
В платформе NI объединены три элемента: производительное ПО, модульное оборудование и обширная экосистема. Программное обеспечение — это ключевой элемент платформы. Оно позволяет создавать системы, точно соответствующие поставленной задаче. Масштабируемость платформы позволяет расширять идеи и защищать вложения в повторно использующемся оборудование. Прочитайте статью, в которой специалист сравнивает преимущества платформы NI и традиционную ОС.
Широкий ассортимент различного программного обеспечения, от LabVIEW до TestStand, помогает претворять идеи программирования в жизнь, сокращает сроки разработки проектов, улучшает рабочие показатели систем и предоставляет результаты для принятия решений на основе собранных данных.
Модульное оборудование компании NI — от высокопроизводительных измерительных ВЧ-приборов до недорогих измерительных устройств — оснащена гибкой системой ввода-вывода, которая позволяет конфигурировать оборудование с помощью ПО и не покупать новое всякий раз, когда требуется внести изменения в условия задачи.
Благодаря простой интеграции гибкой аппаратной и производительной программной составляющих от одного поставщика можно быстрее создавать системы для измерения и управления. Программное обеспечение компании NI и аппаратура ввода-вывода работают совместно, поэтому можно не тратить время на мелочи и сосредоточиться на более быстром проектировании более качественных систем.
Открытость и гибкость платформы NI позволяют выбрать схему с использованием оборудования и ПО компании NI, а также оборудования сторонних разработчиков в различных сочетаниях. Можно ускорить разработку собственных систем и уменьшить их сложность, быстрее внедрять инновации и постоянно интегрировать новые технологии в зависимости от предпочитаемых средств.
Осознание ценности платформы
Ключ к успеху — наше программное обеспечение
NI сочетает базовые функциональные возможности программного обеспечения, такие как встроенный анализ данных, широкая интеграция оборудования и высокоэффективные семантические средства разработки, с высокоспециализированными возможностями для целевого применения: алгоритмы LTE, разработка асинхронной связи и автоматизированное управление тестовой последовательностью. Дополнительная поддержка наших клиентов осуществляется в виде услуг и тренингов, содействующих проектированию и тестированию за более короткие сроки, меньшую стоимость и с более высоким качеством.
Быть на шаг впереди — значит понимать перспективные задачи и развивать решения, нацеленные на будущее. Поскольку мы знаем, насколько сложно идти в ногу со временем, NI Trend Watch дает представление о наиболее важных тенденциях и задачах, с которыми сталкиваются современные инженеры.
Экосистема NI помогает более эффективно создавать инновационные системы, предоставляя услуги и поддержку, программные дополнения и партнеров по разработке системных решений по всему миру.
NI предоставляет сочетание производительного программного обеспечения, высококачественных драйверов и модульного оборудования, которое помогает создавать уникальные решения.