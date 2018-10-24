Увеличение времени безотказной работы производства

Мониторинг критически важного оборудования с целью выявления признаков предстоящего сбоя увеличивает время бесперебойной работы Ваших объектов производства. Но не для каждого объекта существует готовое решение для мониторинга. Вы можете использовать платформу NI для измерения любой характеристики любого промышленного объекта. С помощью предварительно сконфигурированных функций анализа в тулките Sound and Vibration для LabVIEW Вы можете найти сигнатуры шумов перед сбоем в возвратно-поступательных машинах, прокатных станах, прессах, барабанных станках и любом другом специализированном оборудовании в процессе работы. Загрузите оценочные версии программного обеспечения чтобы увидеть, как с помощью специализированной системы мониторинга и анализа LabVIEW и тулкит Sound and Vibration могут помочь Вам поддерживать рабочее состояние Вашего завода.