Увеличение времени безотказной работы производства

Мониторинг состояния
Обеспечение безотказной работы, исправности систем и надлежащего функционирования производственного оборудования имеет очень важное значение.
Мониторинг критически важного оборудования с целью выявления признаков предстоящего сбоя увеличивает время бесперебойной работы Ваших объектов производства. Но не для каждого объекта существует готовое решение для мониторинга. Вы можете использовать платформу NI для измерения любой характеристики любого промышленного объекта. С помощью предварительно сконфигурированных функций анализа в тулките Sound and Vibration для LabVIEW Вы можете найти сигнатуры шумов перед сбоем в возвратно-поступательных машинах, прокатных станах, прессах, барабанных станках и любом другом специализированном оборудовании в процессе работы. Загрузите оценочные версии программного обеспечения чтобы увидеть, как с помощью специализированной системы мониторинга и анализа LabVIEW и тулкит Sound and Vibration могут помочь Вам поддерживать рабочее состояние Вашего завода.
Удаленная диагностика помогает группам обслуживания просматривать данные о состоянии для всех своих распределенных объектов. Это помогает принимать более правильные решения, где размещать ценные ресурсы, такие как эксперты по объектам, оборудование для устранения неполадок и запасные части.
Демо-версия интеллектуального насоса объединяет сбор данных, аналитику, граничные вычисления и служебное программное обеспечение, что позволяет увидеть, как повысить надежность при одновременном снижении затрат на обслуживание.
Технологии мониторинга состояния от NI способны подключаться к любому датчику и выполнять любые измерения. Вы можете обнаружить очень небольшие изменения, чтобы определить важные режимы отказа распространенного оборудования.
Сталелитейные предприятия China Steel сэкономили пять недель работы производства и более 350 млн. долл. США чистой прибыли, используя для обнаружения нестабильных режимов отказа собственный опыт и платформу NI.
Сеть ассоциативных партнеров включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, ассоциативные партнеры NI имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
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