Компетенции NI

Графическая среда разработки приложений LabVIEW предназначена для инженеров-разработчиков специализированных систем анализа качества электроэнергии. LabVIEW позволяет разработчикам создавать такие решения быстрее с возможностью настройки под конкретные задачи. В качестве законченного, готового к установке решения используется анализатор качества электроэнергии, который включает LabVIEW и высокопроизводительную систему управления CompactRIO для отслеживания качества электроэнергии при самых суровых условиях эксплуатации.