Компетенции NI

Анализ качества электроэнергии
Кратковременные просадки и выбросы напряжения, перебои, гармонические колебания и высокочастотные помехи представляют собой проблемы, возникающие в электросетях. Для поиска и устранения таких проблем требуются инструменты, способные выполнять точные замеры и анализ качества электроэнергии.
Графическая среда разработки приложений LabVIEW предназначена для инженеров-разработчиков специализированных систем анализа качества электроэнергии. LabVIEW позволяет разработчикам создавать такие решения быстрее с возможностью настройки под конкретные задачи. В качестве законченного, готового к установке решения используется анализатор качества электроэнергии, который включает LabVIEW и высокопроизводительную систему управления CompactRIO для отслеживания качества электроэнергии при самых суровых условиях эксплуатации.
Компания Nucor использует аппаратное и программное обеспечение NI для разработки решений автоматизации завода с целью точного измерения объема энергии, необходимой для переработки стали и повышения безопасности на объекте.
Устройства измерения качества электроэнергии, построенные на базе технологий NI, обеспечивают качество и гибкость, необходимую для определения проблем, которые иначе было бы трудно выявить.
Для полного понимания состояния вашей электросети необходимо иметь полный контроль над измерениями ее параметров. Изучите основы мониторинга электроэнергии, включая необходимые аппаратные измерения и программные функции анализа.
Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.