Компетенции NI

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
По мере перехода энергетической отрасли к возобновляемым источникам питания в области энергетических систем происходит смена представлений. Электронные преобразователи питания могут быть более умными, эффективными и надежными, чтобы соответствовать требованиям сложных и распределенных сетей электропитания.
Эффективность вашего преобразователя мощности зависит от возможностей системы управления. Для успешного увеличения срока службы преобразователя, разработки инновационных методов стабилизации сети или применения новейших широкозонных технологий, например карбида кремния, большое значение имеет используемая система управления. Вы можете разрабатывать, тестировать и развертывать системы управления силовой электроникой с помощью наиболее экономичного и универсального решения. Интегрированный и производительный пакет инструментальных средств NI ускоряет разработку, а надежное и проверенное аппаратное обеспечение предназначено для долгосрочного промышленного применения. Выводите свои преобразователи на рынок быстрее с большим количеством функций и меньшими затратами на разработку и риском.
С помощью универсального контроллера преобразователя CompactRIO (GPIC) можно сократить риск и ускорить разработку встроенных систем силовой электроники.
Компания Dynapower разработала усовершенствованный многосекционный преобразователь постоянного напряжения для систем сетевого накопления энергии на основе угольных батарей с помощью LabVIEW и CompactRIO GPIC.
Primus Power поставила на рынок инновационное решение для хранения энергии аккумуляторных батарей с экономией 20 человеко-месяцев времени разработки ПО.
Вебкаст
Испытательный стенд для исследования интеллектуальных сетей
Узнайте, как за считанные дни с помощью нового решения по испытательным стендам NI c открытым исходным кодом перейти от разработки к развертыванию прототипа для исследования интеллектуальных сетей и микросетей.
Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.
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