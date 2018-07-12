Компетенции NI

Эффективность вашего преобразователя мощности зависит от возможностей системы управления. Для успешного увеличения срока службы преобразователя, разработки инновационных методов стабилизации сети или применения новейших широкозонных технологий, например карбида кремния, большое значение имеет используемая система управления. Вы можете разрабатывать, тестировать и развертывать системы управления силовой электроникой с помощью наиболее экономичного и универсального решения. Интегрированный и производительный пакет инструментальных средств NI ускоряет разработку, а надежное и проверенное аппаратное обеспечение предназначено для долгосрочного промышленного применения. Выводите свои преобразователи на рынок быстрее с большим количеством функций и меньшими затратами на разработку и риском.