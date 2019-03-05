Силовая электроника для электротранспорта

Сочетание нормативов выбросов, ключевых технологических достижений и конкурентного давления заставляет автопроизводителей активно инвестировать в новые технологии силовой передачи электромобилей и силовую электронику, а также в решения "e-mobility". Различные архитектуры борются за известность в различных сегментах рынка. Гибриды, PHEV, аккумуляторные электромобили (BEV) и электромобили на топливных элементах находятся в стадии интенсивного развития. Гонка за поставку на рынок все более сложных технологий силовой электроники бросает вызов командам тестировщиков. При этом генерируется поток тестовых кейсов и отсутствует история опытов, способная помочь им в проведении новых и различных типов тестов по определению характеристик и долговечности. NI предлагает гибкий, основанный на платформе подход к тестированию, который инженеры могут использовать в рамках всего процесса валидации, чтобы ускорить разработку тестов, расширить их охват и эффективно управлять данными и системами. NI предоставляет командам тестеров средства, необходимые для превращения возможностей их организации по тестированию силовых агрегатов в конкурентное преимущество.