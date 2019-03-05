Силовая электроника для электротранспорта

Тестирование силовой установки
Силовые электронные компоненты электромобилей (EV) (аккумуляторы, инверторы, тяговые двигатели и т. д.) быстро развиваются. Эти инновации в технологиях силовых агрегатов приводят к необходимости в крайне гибких системах тестирования для новых электромобилей, автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ICE), гибридных электромобилей (PHEV) и других гибридных разработок.
Сочетание нормативов выбросов, ключевых технологических достижений и конкурентного давления заставляет автопроизводителей активно инвестировать в новые технологии силовой передачи электромобилей и силовую электронику, а также в решения "e-mobility". Различные архитектуры борются за известность в различных сегментах рынка. Гибриды, PHEV, аккумуляторные электромобили (BEV) и электромобили на топливных элементах находятся в стадии интенсивного развития. Гонка за поставку на рынок все более сложных технологий силовой электроники бросает вызов командам тестировщиков. При этом генерируется поток тестовых кейсов и отсутствует история опытов, способная помочь им в проведении новых и различных типов тестов по определению характеристик и долговечности. NI предлагает гибкий, основанный на платформе подход к тестированию, который инженеры могут использовать в рамках всего процесса валидации, чтобы ускорить разработку тестов, расширить их охват и эффективно управлять данными и системами. NI предоставляет командам тестеров средства, необходимые для превращения возможностей их организации по тестированию силовых агрегатов в конкурентное преимущество.
Изучите новые методики тестирования для проведения натурных испытаний, достижения более точного моделирования двигателя для полунатурного теста (HIL) на уровне сигнала и помогая провести полунатурный тест на уровне силовых агрегатов.
С помощью программного и аппаратного обеспечения NI для моделирования на базе ПЛИС компания Subaru добилась необходимых скорости и достоверности модели для верификации ЭБУ электродвигателей.
Силовая электроника электромобилей очень динамична и для точной симуляции электродвигателя требует высокопроизводительного тестирования в режиме реального времени.
Эти передовые методики HIL-тестирования для трансмиссии, обеспечивают максимальный тестовый охват и актуальность системы относительно будущих технологических требований.
Сеть ассоциативных партнеров включает более 1,000 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, ассоциативные партнеры NI имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
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