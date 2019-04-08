Преобразование организации тестирования в стратегический актив

Тест развлекательных и V2X-систем
Автомобильные информационно-развлекательные системы (ИРС) с цифровыми кабинами в значительной степени влияют на восприятие транспортных средств в эпоху "подключенных" автомобилей. Для их тестирования требуются программно-определяемые автоматизированные системы, которые могут соответствовать быстро меняющимся требованиям.
Интерфейс пользователя, или человеко-машинный интерфейс (HMI), является одним из ключевых факторов принятия решений для потребителей автомобилей во всем мире. Автомобильные информационно-развлекательные системы (IVI) или автомобильные мультимедийные системы в сочетании с цифровыми кабинами в значительной степени влияют на отношение водителей и пассажиров к своим транспортным средствам. Автомобильная электроника, связанная с HMI, охватывает 70 процентов всего кода в автомобиле, а постоянно расширяющиеся новые функции, такие как дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD) и беспроводная связь (OTA), затрудняют инженерам валидацию системы и расширение производственной инфраструктуры в сжатые сроки. Чтобы увеличить свою узнаваемость и конкурировать на рынке, успешные автопроизводители и поставщики первого уровня превратили свои организации по тестированию в стратегические активы.
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Mazda успешно разработала и применила системы тестирования интегрированного информационно-развлекательного оборудования - от эмуляции GNSS до синтеза речи и автоматизированных операций роботизированного управления.
Чтобы увеличить свою узнаваемость и конкурировать на рынке, ведущие компании превратили свои организации по тестированию в стратегические активы.
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