Преобразование организации тестирования в стратегический актив

Интерфейс пользователя, или человеко-машинный интерфейс (HMI), является одним из ключевых факторов принятия решений для потребителей автомобилей во всем мире. Автомобильные информационно-развлекательные системы (IVI) или автомобильные мультимедийные системы в сочетании с цифровыми кабинами в значительной степени влияют на отношение водителей и пассажиров к своим транспортным средствам. Автомобильная электроника, связанная с HMI, охватывает 70 процентов всего кода в автомобиле, а постоянно расширяющиеся новые функции, такие как дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD) и беспроводная связь (OTA), затрудняют инженерам валидацию системы и расширение производственной инфраструктуры в сжатые сроки. Чтобы увеличить свою узнаваемость и конкурировать на рынке, успешные автопроизводители и поставщики первого уровня превратили свои организации по тестированию в стратегические активы.