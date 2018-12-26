Создание своих тестов HIL с помощью решения NI

Полунатурное моделирование (HIL)
Проведение тестирования встроенных систем управления автомобилей в реальных условиях может быть трудным, затратным и опасным. Моделирование HIL позволяет инженерам тщательно и эффективно тестировать встроенные устройства в имитированной среде.
Двигатели автомобилей сегодня чрезвычайно сложны из-за их многочисленных подсистем. Каждый из них имеет контроллер для управления впрыском топлива, выбросами, шумом двигателя и многим другим. Такая сложность представляет проблему для работы инженеров, которым установлены короткие циклы разработки и бюджетные ограничения. Моделирование HIL предоставляет Вам возможность репликации конкретных частей встроенной системы, а также их тестирования в виртуальной среде перед выполнением диагностики готовой системы в реальных условиях. Решения HIL от компании NI являются открытыми и гибкими, а также предоставляют Вам возможность выполнения настроек для соответствия специфическим требованиям. Модульная архитектура позволяет Вам быстро добавлять к платформе новый функционал. Таким образом, Вы можете адаптировать свои системы тестирования к более требовательным встроенным программным системам. Рабочие характеристики продуктов NI лучше всего подходят для тестирования инновационных систем управления.
Ознакомьтесь с этими техническими руководствами, чтобы узнать об оценке архитектур систем тестирования, выборе интерфейсов ввода-вывода системы тестирования и использовании модулей ввода неисправностей в электронном тестировании для задач HIL.
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Данная серия из шести частей охватывает некоторые самые сложные задачи в тестировании HIL, дает обзор ключевых технологий и стратегий для их решения.
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