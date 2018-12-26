Создание своих тестов HIL с помощью решения NI

Двигатели автомобилей сегодня чрезвычайно сложны из-за их многочисленных подсистем. Каждый из них имеет контроллер для управления впрыском топлива, выбросами, шумом двигателя и многим другим. Такая сложность представляет проблему для работы инженеров, которым установлены короткие циклы разработки и бюджетные ограничения. Моделирование HIL предоставляет Вам возможность репликации конкретных частей встроенной системы, а также их тестирования в виртуальной среде перед выполнением диагностики готовой системы в реальных условиях. Решения HIL от компании NI являются открытыми и гибкими, а также предоставляют Вам возможность выполнения настроек для соответствия специфическим требованиям. Модульная архитектура позволяет Вам быстро добавлять к платформе новый функционал. Таким образом, Вы можете адаптировать свои системы тестирования к более требовательным встроенным программным системам. Рабочие характеристики продуктов NI лучше всего подходят для тестирования инновационных систем управления.