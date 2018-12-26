NI предоставляет приложения для управления данными и анализа в автомобилестроении

Компания NI имеет уникальные возможности для удовлетворения потребностей автомобильной отрасли по управлению данными с помощью нескольких приложений. Будучи одним из соучредителей ASAM и активным членом рабочей группы ASAM ODS, компания NI участвует в разработке стандарта хранения и анализа данных в автомобильной отрасли. Используются некоторые базовые технологии из сервера DataFinder Server, которые надежно устанавливают доступ к данным на основе разрешений пользователей и выполняют процесс последовательной стандартизации метаданных в зависимости от источника. Это обеспечивает согласованность в процессе выполнения анализа, которая требуется для анализа столкновения. Набор инструментов для анализа краш-теста DIAdem является стандартным инструментом лучших испытателей.