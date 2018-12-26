NI предоставляет приложения для управления данными и анализа в автомобилестроении

Управление и анализ данных
NI предоставляет программное обеспечение по управлению данными, от индивидуальных клиентов до серверных продуктов, для разумной стандартизации, анализа и создания отчетов по крупным объемам данных.
Компания NI имеет уникальные возможности для удовлетворения потребностей автомобильной отрасли по управлению данными с помощью нескольких приложений. Будучи одним из соучредителей ASAM и активным членом рабочей группы ASAM ODS, компания NI участвует в разработке стандарта хранения и анализа данных в автомобильной отрасли. Используются некоторые базовые технологии из сервера DataFinder Server, которые надежно устанавливают доступ к данным на основе разрешений пользователей и выполняют процесс последовательной стандартизации метаданных в зависимости от источника. Это обеспечивает согласованность в процессе выполнения анализа, которая требуется для анализа столкновения. Набор инструментов для анализа краш-теста DIAdem является стандартным инструментом лучших испытателей.
В этом практическом руководстве вы найдете рекомендации по выбору формата файла, организации метаданных, сохранению данных измерений в приложении, а также анализу, составлению отчетов и обмену результатами.
Группа Jaguar Land Rover использовала современное решение по управлению данными для контроля и анализа до 500 Гбайт данных временного ряда в день, генерируемых более чем 200 активных регистраторов данных.
В этой серии технической документации рассматриваются основы ASAM ODS и метод использования стандарта в DIAdem и серверной версии DataFinder.
Из-за неправильного документирования анализируется всего лишь пять процентов данных. Узнайте, как эффективно обрабатывать данные, чтобы получить более глубокое представление о них. Так поступают другие высокопроизводительные компании.
Сеть ассоциативных партнеров включает более 1,000 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, ассоциативные партнеры NI имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
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