Компетенции NI

Тестирование ADAS
Современные системы содействия управлению транспортным средством (ADAS) внедряют новую технологию в автомобильную отрасль. Такие системы должны быть адаптируемыми и перспективными для обеспечения возможности интеграции любых используемых сегодня технологий и готовности к требованиям завтрашнего дня.
ADAS обеспечивает новый уровень безопасности для автомобилей и водителей. Ранее системы безопасности были оборудованы только камерами заднего вида и системой помощи при парковке. Сегодня они оснащены другими подсистемами, в них встроены новые технологии для обеспечения спасательных функций, например, аварийного торможения. Поскольку эти системы используются во все более критичных с точки зрения безопасности областях, тестирование обеспечения их надлежащего функционирования должно быть более тщательным и одновременно поддерживать быстрое внедрение инноваций. NI обеспечивает единый, программно ориентированный подход на основе платформы для тестирования в автомобильной отрасли, который может объединить все типы вводов-выводов, необходимых для тестирования сегодняшних и будущих технологий ADAS. Эту платформу можно использовать для выполнения любых задач проектирования: от определения характеристик с помощью проверки и до этапа производства.
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Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.