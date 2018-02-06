Автомобилестроение
По мере развития автономных транспортных средств специалисты по испытаниям сталкиваются со значительным ростом сложности систем наряду с увеличением стоимости и временных затрат.
Увеличьте частоту повторяемости использования узлов, повысьте эффективность и уменьшите расходы на разработку автомобиля, используя единственную аппаратно-программную платформу, которая охватывает весь цикл проектирования.
Значительно сократите время разработки с помощью настраиваемой аппаратно-программной платформы, объединяемой с уже используемыми инструментами.
Используйте модульную платформу PXI и платформы С-серии от NI, чтобы построить гибкую и перспективную систему, которая адаптируется под изменяющиеся требования к испытаниям.
Дорога к интеллектуальному транспорту прокладывается с помощью интеллектуального тестирования. Изучите эти загружаемые вебинары, чтобы узнать, как вы можете подготовить свои системы тестирования на перспективу и увеличить тестовый охват.
С помощью программного и аппаратного обеспечения NI для моделирования на базе ПЛИС компания Subaru добилась необходимых скорости и достоверности модели для верификации блоков управления электродвигателей.
За счет применения готовых коммерческих продуктов компании NI одна система может выполнять анализ выхлопных газов и управление в реальном времени всеми подсистемами, предусмотренными для двигателя внутреннего сгорания низкой температуры (LTC).