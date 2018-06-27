Обзор компетенций NI

Тестирование встроенного ПО
Факторы стоимости, доступности и безопасности делают затруднительным тестирование систем авиационно-космической и оборонной промышленности в реальных условиях. Полунатурное моделирование (HIL) помогает виртуально испытывать встроенные приборы, такие как одноплатные компьютеры и электронные шасси.
Достижение успеха в аэрокосмической и оборонной промышленности требует, чтобы вы создавали продукт с высоким временем безотказной работы с полным соответствием требованиям к качеству. Чтобы снизить затраты и обеспечить надежность системы, для тестирования встроенных систем инженеры используют полунатурную симуляцию практически перед тем, как запускать более рискованные, более дорогие и трудоемкие тесты реальных устройств. Решения для тестирования от NI обеспечивают надежность с помощью гибкой, программно-определяемой платформы, которая снижает риск срыва графика за счет интеграции с модульными коммерческими готовыми компонентами и интерфейсами, а также исключения необходимости индивидуальной разработки. Благодаря такому подходу вы можете усовершенствовать Ваши текущие инвестиции с помощью новых и широко доступных технологий, которые активно используются в глобальном масштабе. Благодаря гибкости и широте платформы NI вы можете использовать одно и то же оборудование и программное обеспечение для тестирования расширенных ВЧ-приложений, радиоэлектронной борьбы, программно-определяемых радиоустройств, систем авионики, систем управления полетом и т. д.
Saab использует согласование сигналов с подключаемой нагрузкой (SLSC) от NI для замены специализированных систем тестирования быстросменных блоков (LRU) на самом экономичном истребителе в мире.
Данные средства поддержки включают технические учебные материалы для приложений полунатурного тестирования (HIL). Узнайте подробнее об архитектурах систем тестирования HIL, выборе интерфейсов ввода-вывода в этих системах, а также об использовании блоков введения неисправностей для тестирования электроники.
Узнайте о подходе NI на основе платформы для надежного и настраиваемого тестирования HIL.
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Прикладной материал
Минимизация рисков срыва графиков при тестировании LRU
Узнайте, как NI и его партнеры стремятся ускорить процесс создания системы тестирования LRU для аэрокосмической отрасли. Она позволит Вам сосредоточиться на том, что более важно - использовании Вашего опыта для создания оптимизированного продукта.
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