Обзор компетенций NI

Достижение успеха в аэрокосмической и оборонной промышленности требует, чтобы вы создавали продукт с высоким временем безотказной работы с полным соответствием требованиям к качеству. Чтобы снизить затраты и обеспечить надежность системы, для тестирования встроенных систем инженеры используют полунатурную симуляцию практически перед тем, как запускать более рискованные, более дорогие и трудоемкие тесты реальных устройств. Решения для тестирования от NI обеспечивают надежность с помощью гибкой, программно-определяемой платформы, которая снижает риск срыва графика за счет интеграции с модульными коммерческими готовыми компонентами и интерфейсами, а также исключения необходимости индивидуальной разработки. Благодаря такому подходу вы можете усовершенствовать Ваши текущие инвестиции с помощью новых и широко доступных технологий, которые активно используются в глобальном масштабе. Благодаря гибкости и широте платформы NI вы можете использовать одно и то же оборудование и программное обеспечение для тестирования расширенных ВЧ-приложений, радиоэлектронной борьбы, программно-определяемых радиоустройств, систем авионики, систем управления полетом и т. д.