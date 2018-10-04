Гибкие испытательные стенды

Тестирование электромеханических систем
Длительные жизненные циклы продуктов и все более сложные системы повышают сложность и важность тестирования электромеханических систем. Системы должны быть надежно исследованы с помощью гибких испытательных стендов, которые отвечают ряду требований к испытаниям, таким как электрические и физические измерения, приведение в действие и управление тестируемым изделием.
Тщательные испытания имеют решающее значение для сборочных узлов, используемых для создания самолетов, космических и военных систем. Вы должны определить характеристики и проверить совместимость компонентов системы, чтобы обеспечить соответствие спецификаций во всех рабочих условиях. Для системной интеграции требуются более сложные испытательные установки для обеспечения того, чтобы эти компоненты функционировали по назначению. И эволюция подсистем в ходе программы может привести к радикальному, дорогостоящему и неожиданному изменению и переделке устройства для тестирования для удовлетворения новых требований. NI предлагает гибкий подход к построению испытательных стендов с широким набором различных сигналов ввода-вывода и открытой платформой для интеграции сторонних систем и протоколов связи. С оборудованием NI вы можете быть уверены, что ваша испытательная установка может развиваться и расширяться согласно новым проектам и требованиям к испытаниям.
Узнайте, как United Technologies Aerospace Systems (UTAS) использовала подход NI на основе платформы для распределенных измерений и управления с целью снижения стоимости тестирования и времени реконфигурирования с недель до одного дня.
С помощью этого вебинара по запросу изучите вопросы тестирования при решении проблем устаревания, изменения требований, текущего обслуживания и целостности данных.
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Сеть партнеров Alliance предоставляет Вам экспертов, в том числе системных интеграторов, консультантов и поставщиков LabVIEW Tools Network, которые доступны из любой точки мира для консультаций по проектам и предоставления комплексных решений тестирования интегрированных электромеханических систем, соответствующих вашим уникальным требованиям.
Наша ответственность
Сервисы, обеспечивающие успех
NI дополняет ведующую в отрасли продукцию поддержкой экспертов по всему миру, которая помогает клиентам решать их задачи. NI сотрудничает с Вами на протяжении всего жизненного цикла Вашей задачи, предоставляя обучение, техническую поддержку, консультации и услуги по интеграции, а также программы обслуживания, которые помогут Вам добиться успеха.
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