Гибкие испытательные стенды

Тщательные испытания имеют решающее значение для сборочных узлов, используемых для создания самолетов, космических и военных систем. Вы должны определить характеристики и проверить совместимость компонентов системы, чтобы обеспечить соответствие спецификаций во всех рабочих условиях. Для системной интеграции требуются более сложные испытательные установки для обеспечения того, чтобы эти компоненты функционировали по назначению. И эволюция подсистем в ходе программы может привести к радикальному, дорогостоящему и неожиданному изменению и переделке устройства для тестирования для удовлетворения новых требований. NI предлагает гибкий подход к построению испытательных стендов с широким набором различных сигналов ввода-вывода и открытой платформой для интеграции сторонних систем и протоколов связи. С оборудованием NI вы можете быть уверены, что ваша испытательная установка может развиваться и расширяться согласно новым проектам и требованиям к испытаниям.